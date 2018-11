Még a megemelt várakozásokat is felülteljesítheti a Telekom

A bevételeknél az elmúlt negyedévekben látott tendencia folytatódására számítunk, vagyis a Telekom mobil bevételein belül tovább emelkedhettek az adatbevételek, a vezetékes szegmensben pedig a TV- és a szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatási bevételek nőhettek, mindkét területen egyre inkább a készülékértékesítés a bevételek növekedésének a motorja, az ebből származó bevételek a vezetékes és a mobil szegmensben is emelkedhettek. Egyre fontosabb a Telekomnál a Rendszerintegráció/IT szegmens, arra számítunk, hogy a negyedév során ott is növekedés volt. Az eredményre ugyanakkor negatívan hatnak egyrészt a készülékértékessel kapcsolatos költségek, másrészt az is, hogy az RI/IT-projekteken jellemzően alacsony a marzs.

A Telekom menedzsmentje a második negyedéves gyorsjelentés után megemelte a bevételvárakozását, a korábban várt 600 helyett már nagyjából 630 milliárd forintra számít, amit az egész évben akár felül is teljesíthet a társaság, ugyanis, ha bejön az elemzők harmadik negyedéves várakozása, akkor, ha csak annyit hoz a Telekom az év utolsó 3 hónapjában, mint tavaly, akkor 640 milliárd forint feletti bevételt érhet el. Megfordítva a kérdést, a menedzsment jelenlegi 2018-as célkitűzésének eléréséhez elég lenne a negyedik negyedévben a tavalyinál közel 12 milliárd forinttal, vagyis 7 százalékkal alacsonyabb bevétel. Az EBITDA-ban és a szabad cash-flowban viszont nagyjából az teljesülhet idén, amit a menedzsment célként kitűzött, már csak ezért sem számítunk arra, hogy a Telekom vezetése változtatna a részvényenként 25 forintos osztalékjavaslatán. A 25 forintos osztalékkal és a keddi záróárfolyammal számolva egyébként 6,2 százalékos osztalékhozam adódik.

A Magyar Telekom árfolyama idén 12 százalékkal került lejjebb, igaz, ebben már benne van a részvényenként 25 forintos osztalék kifizetése is.