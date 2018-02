Megszólalt a Telenor: fontos üzenet a magyar ügyfeleknek

Mi veletek maradunk!

Idén márciusban lesz 24 éve, hogy értetek, az ügyfeleinkért dolgozunk Magyarországon. Ezt ígérjük nektek: továbbra is kiemelkedő szolgáltatásokat és mobilhálózatot nyújtunk nektek és családotoknak.

a tőzsdei csoport egyik kiemelt akvizíciós, illetve fejlesztési területe az informatikai-telekommunikációs szektor. Ebbe a stratégiába a tevékenysége miatt a Telenor is beleilleszkedik. A kommunikációnkat továbbra is a tőkepiaci előírások szerint végezzük, ha olyan akvizícióval kapcsolatos döntést hozunk, amely a Tpt. rendelkezései szerint a kibocsátóra, vagy részvényeire kihatással van, azt a szabályozásnak megfelelően a jövőben is közzé fogjuk tenni.