Új piacvezető telekomcég jött létre Magyarországon

A mi stratégiánkba jobban illeszkedik az Invitel lakossági része, így számunkra kedvezően alakult, hogy ezt a területet leválasztották a cégnél. Minden piacon, ahol jelen vagyunk, elsősorban a lakossági szolgáltatásokban vagyunk erősek.Lehet, hogy optimális lett volna, de mi ezt a felállást éreztük kézenfekvőnek.Olyan szempontból tipikus tranzakció, hogy egy szakmai befektető a versenytársát vásárolta fel jellemzően azért, hogy növelje a piaci részesedését azokban a szegmensekben, ahol már jelen volt Magyarországon. Ami érdekes egy ilyen tranzakciónál, hogy az előkészítés, átvilágítás fázisában limitált információ érhető el, pont azért, mert egy versenytársról van szó: korlátozások vannak arra vonatkozóan, hogy mi az, amit megoszthat a céltársaság a vevővel és mi az, amit nem.Valóban, az, hogy az Invitel a versenytársunk, nagyon korlátozott minket a folyamat során, az akvizícióknál szokásosnál lényegesen szűkebb információhoz fértünk hozzá. Másrészt viszont a piaci ismereteink és az Equilor is segített a megvalósításban; több mint 10 éve versenyzünk az Invitellel, így már a tranzakciót megelőzően sok mindent tudtunk a cégről.

Ryszka Sambor (balra) és Gereben András (jobbra)

Onnantól, hogy a deal ötletével megkerestük a Digit, a szerződéskötésig terjedő időszak meglepően gyorsan lezajlott, az engedélyezési folyamat viszont valamivel hosszabb volt, mint vártuk. Összességében, ha figyelembe vesszük a tranzakció előkészítését, a szerződéskötést és engedélyezést, egy relatív gyors tranzakción vagyunk túl.Teljes egészében banki finanszírozásról van szó, egy több bankból álló szindikátus finanszírozta az ügyletet.A Digi Csoport még csak egy éve, 2017-től van jelen a tőzsdén, így ezt a lehetőséget még nem vettük igénybe, de vizsgáljuk a tőzsdei forrásbevonási opciókat is.Amikor 2017-ben az IPO előkészítése folyt, felmerült a kettős kibocsátás lehetősége is, de a különböző tényezők miatti időnyomás alatt már nem volt lehetőségünk ezt kidolgozni. De az opciót nem vetettük el. Alig több mint egy év telt el az IPO óta, mi úgy érezzük, hogy még szoknunk kell a tőzsdei jelenlétet ahhoz, hogy egy újabb lépésbe belevághassunk.Úgy gondoljuk, hogy egy esetleges kettős tőzsdei bevezetés esetén kézenfekvő lenne a Budapesti Értéktőzsdét választani. Saját tapasztalatunk még nincs, de amit hallunk, olvasunk róla, az alapján nagyon pozitív a megítélésünk a BÉT-ről.Közép-európai befektetési szolgáltatóként mi nagyon örülnénk, ha lenne egy olyan új szereplő a BÉT-en, mint a Digi. Ráadásul a telekom szektorból jelenne meg egy új szereplő, így színesebb lenne az iparági paletta. A Digi egy jól ismert cég, biztos vagyok benne, hogy a befektetői érdeklődés jelentős lenne lakossági és intézményi oldalon is Magyarországon.Alapvetően a távközlésben és a médiában érdekelt a cégcsoport, ezeknek a szolgáltatásoknak minél szélesebb spektrumát szeretnénk Magyarországon is nyújtani. A médiában van egy kisebb méretű portfóliónk, ami speciális tartalmat kínál, ennek a bővítését is elképzelhetőnek tartjuk. De a fókusz a vezetékes és a mobil távközlésen van.A mobilhálózatunk kiépítése folyamatban van, miközben a vezetékes hálózatunk is újabb és újabb településeken épül ki. A célunk az, hogy az Invitel hálózatát is a saját standardunk szerint, a jelenleg elérhető legmodernebb technológiával optikai hálózattá építsük át, emellett folytassuk a még el nem ért települések kiépítését. A mobilhálózattal együtt, kihasználva a szolgáltatások konvergenciájában rejlő lehetőségeket, képesek leszünk egy olyan szolgáltatáscsomagot nyújtani, ami magában foglalja a kommunikáció teljes eszköztárát.

Ryszka Sambor

A jövőbeli piaci részesedéseket nehéz lenne megbecsülni. Romániában piacvezetővé váltunk a vezetékes szolgáltatásokban, 49%-os piaci részesedéssel (internet és TV), illetve a mobilhálózatunk is elindult, a részesedésünk itt jelenleg 13%. A távlati célunk az, hogy Magyarországon is a lehető legerősebb pozícióba kerüljünk.A mobilszolgáltatást idén vagy jövőre szeretnénk elindítani. A teljes országos lefedettségű hálózat kiépítése hatalmas infrastruktúra-beruházás egy szigorú engedélyezési környezetben, így hosszú időt vesz igénybe.Ahogy eddig is, a továbbiakban is szeretnénk nyitott szemmel járni, és ha olyan célpontot látunk, ami a stratégiánk megvalósítását támogatja, akkor igyekszünk újabb akvizícióban részt venni.Ha Magyarországot nézzük és a 2017-ben bejelentett tranzakciókat, továbbá kivesszük a listáról azokat az ügyleteket, ahol az állam valamelyik oldalon érintett volt, akkor ez volt a harmadik legnagyobb tranzakció a hazai piacon. Az első az Aréna Plaza akvizíciója volt, amit egy dél-afrikai befektető vásárolt meg, a második, amikor a China-CEE Fund megvásárolta a teljes Invitel-csoportot.Közép-kelet-európai viszonylatban a telekom szektorban egy nagyobb tranzakció volt, mégpedig az Inea-akvizíció Lengyelországban, amit az ausztrál Macquarie Group vett meg a Warburg Pincustól. Ez 358 millió eurós értékű ügylet volt, tehát kicsivel több mint a kétszerese a Digi-Invitel tranzakciónak.Kétféle befektetőtípus volt aktív a telekom piacon, az egyik a pénzügyi, a másik a szakmai kör. A pénzügyi befektetőknél alapvetően fontos tényező, hogy mi a jövőképük a szektorral kapcsolatban. Azt látni kell, hogy a digitalizáció miatt az infrastruktúra fontossága vélhetően exponenciálisan fog nőni, jóval nagyobb volumenű szolgáltatás, adatforgalom fog a mobil és a vezetékes infrastruktúrákon történni, emiatt ennek a szektornak a várható jövedelemtermelő képessége is nő. A másik lényeges dolog, hogy olyan időszakot élünk, amikor van likviditás, relatív alacsony a kamatkörnyezet, a pénzügyi befektetőknek rendelkezésükre állnak azok a pénzügyi erőforrások, amelyek az ilyen méretű tranzakciók megvalósításához szükségesek. Sőt, van egy befektetési kényszer, ami az árazást az ő oldalukról közelebb viszi az eladói várakozásokhoz, ezért valósulhatnak meg az ügyletek.

Gereben András

Szakmai oldalon a befektetők fő motivációját két oldalról látjuk, az egyik a piacszerzés, a másik a mobil-vezetékes konvergencia. Akinek eddig csak az egyik területen volt szolgáltatása, az szeretné a másikat is hozzákapcsolni, mert az integrált modell láthatóan jobban működik, jobban eladható, könnyebb vele piacot szerezni.Mi azt látjuk Magyarországon, hogy egyrészt folytatódik a koncentráció, a nagyobb szolgáltatók a még a piacon lévő kisebb szolgáltatók felvásárlásával növekednek. A másik lényeges tényező az előbb már említett mobil-vezetékes konvergencia. Középtávon a csak vezetékes vagy csak mobilszolgáltatással rendelkező szereplők nehéz helyzetbe kerülhetnek azokkal a versenytársakkal szemben, akik mind a kettőt nyújtják.A mi stratégiánkat és üzletpolitikánkat ez az ügylet nem változtatja meg. Véleményem szerint racionális tranzakció született, mivel mind a két cég egy olyan területtel egészül ki, ami középtávon elengedhetetlenné válik számukra.Az elmúlt 8 év legmozgalmasabb időszaka volt a vállalatfelvásárlások szempontjából a tavalyi év. 2018 is erősen indult, hiszen már vannak bejelentett komoly tranzakciók, és sok olyan ügylet van előkészítés alatt, amelyek azt eredményezhetik, hogy ez az idei év akár felül is múlhatja az előzőt, ami rekordév volt. Számunkra ez egy kedvező tendencia, amit igyekszünk kihasználni. Több nagy- és középvállalati ügyfelünk van, akikkel már együtt dolgozunk olyan tranzakciókon, amelyek remélhetőleg még ebben az évben megvalósulnak.Tekintettel arra, hogy mennyire tőkeigényes a szektor, úgy gondoljuk, hogy néhány nagyobb szereplő az, aki hosszabb távon is jelentős tud maradni a piacon.Ez a trend még jó darabig fenn fog maradni, a pénzügyi befektetők oldaláról továbbra is ott van a motiváció, hogy ebben a szektorban tevékenykedjenek. Nem biztos, hogy a nagy méretű tranzakciók lesznek a legjellemzőbbek, sok olyan niche terület van, ami egyre inkább kapcsolódik a telekom szektorhoz, és ezekben is fokozódik az aktivitás. Kérdés, hogy a likviditásbőség és az alacsony kamatszint meddig marad fenn, mert ez mindig egy olyan tényező, ami jelentősen tudja befolyásolni a tranzakciók számosságát, méretét.A legaktívabb terület most a feltörekvő európai régióban az ingatlanszektor, Magyarországon is itt voltak a legnagyobb tranzakciók. Ha Oroszország irányába tekintünk, akkor nyilván az energetikával, természeti erőforrásokkal kapcsolatos társaságok akvizíciói kerültek előtérbe. Ez a tendencia 2018-ban is fenn fog maradni, sőt, számosságát és méretét tekintve is növekedésre számítok a tranzakciós piacon.Szerintem meg fogja haladni, már csak azért is, mert vannak egyéb motivációs tényezők. Furcsa módon a Brexit és a kezdődő kereskedelmi háborúk olyan mozgást eredményeznek a vállalati szférában, ami szintén vállalati tranzakciók formájában manifesztálódik a végén.Az USA protekcionista intézkedései kezdik Európát és Ázsiát egy kicsit közelíteni egymáshoz. Ennek eredményeként kialakulhat egy jóval aktívabb kereskedelem, együttműködés a két régió között. Ha megnézzük a múlt évet, a tranzakciók számát tekintve a legaktívabb befektetők a feltörekvő európai régiókban is a kínai befektetők voltak, a tranzakciók összértékét tekintve egyelőre az amerikaiak. Várható, hogy az ázsiai befektetők régiós aktivitása folytatódik és erősödik, ha a világ ebbe az irányba megy.További érdekes jelenség, ami szintén mozgolódást eredményez, elsősorban a technológiai szektorban, a GDPR adatvédelem eltérő szabályozása a különböző régiókban.Jelenleg Magyarországon és Romániában vagyunk jelen vezetékes távközléssel, Spanyolországban és Olaszországban van virtuális mobilszolgáltatásunk. Magyarországon és Romániában még elég befektetésintenzív szakaszban vagyunk, vezetékes és mobilfejlesztések vannak folyamatban. Ha ezek a tervezett fejlesztéseink megvalósultak, akkor gondolkozhatunk el komolyabban azon, hogy újabb országban vagy piacokon jelenjünk meg.Magyarországon, a mobilhálózat kiépítése mellett, most az a legfontosabb feladatunk, hogy a körülbelül egymillió háztartást elérő Invitel-hálózatot átépítsük, fejlesszük. Mindkét fejlesztés jelentős beruházást igényel. Nekünk mindenütt FTTx (optikai kábeles) hálózataink épülnek, ami nagyon modern, stabil, egységes, könnyű fenntartani. Az Invitel viszont vegyes örökség. Annak idején a Fibernettel vásároltak HFC (hibrid, optikai és koax kábel) és egyéb kábelhálózatokat, jelentős része régi rézhálózat, illetve belekezdtek FTTx fejlesztésekbe is. A felvásárolt hálózat tehát nagyon vegyes képet mutat, és sok helyen csak a fejlesztéseket követően tudja majd azt a kapacitást és megbízhatóságot nyújtani, ami a Digitől megszokott.

Gereben András (balra) és Ryszka Sambor (jobbra)