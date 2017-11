Teljes az őrület, már Teslával bányásszák a bitcoint!

Egekben a bitcoin ára

Aki nem vett, az most bányászná a kriptodevizát

Ehhez persze jól jönne az ingyen áram

10 ezer dollár fölé emelkedett a bitcoin ára, a hír gyakorlatiag csak azokhoz nem jutott el, akik egy azerbajdzsáni barlangban élnek egy kavics alatt. Az árfolyam exponenciális emelkedése miatt most már gyakorlatilag a háziasszonyok is azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne pénzt csinálni az őrületből. Ennek az egyik módja az, ha az ember megveszi a kriptodevizát, és abban reménykedik, hogy az árfolyama megy még feljebb, egy másik pedig az, hogy elkezdi saját maga bányászni a bitcoint.A bányászathoz erős számítógépek kellenek, és persze rengeteg áram, főként ez utóbbi teszi igencsak költséges hobbivá a bitcoin létrehozását, azért is igyekeznek a bányászok minden lehetséges legális és illegális módszerrel a nulla közelébe szorítani az áram árát, hogy minél hamarabb (vagy, hogy egyáltalán) megtérüljön a befektetésük. Természetesen az a legjobb, ha ingyen van az áram, ami azért elég ritka, de van rá példa, ott vannak például az elektromos autók töltési pontjai, ahol egyelőre sok helyen még mindig ingyenesen tölthetők az autók.Ezt a két sztorit, vagyis a bitcoin-bányászatot és az elektromosautó-töltést kapcsolták össze élelmes teslások, akik egymást hergelték a Facebookon azzal az ötlettel, hogy mi lenne, ha az ingyen árammal feltöltött Teslában elhelyezett számítógépekkel gyakorlatilag ingyen bányásznának bitcoint.

Ez itt állítólag egy bitcoin-bánya Fotó: ecomotoringnews

Az ötlet sok kérdést felvet, kezdve onnan, hogy vajon hány elektromos autós foglalkozhat már most is ilyesmivel, egészen addig, hogy valójában lopás-e az, ha valaki a Tesla által ingyenesen, de nem bitcoin-bányászatra, hanem az autók feltöltésére nyújtott árammal teremt kriptopénzt. Egyébként vélhetően nem a leghatékonyabb módja a bitcoin-bányászatnak a teslás megoldás, de abban biztosak lehetünk, hogy ez is közelebb visz minket ahhoz a világhoz, ahol ingyen már senki sem töltheti majd az elektromos autóját.