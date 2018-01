Teljesen önálló lehet a Puma

A befektetők csalódottsága azzal magyarázható, hogy korábban bíztak benne, hogy a Pumát esetleg eladhatják egy erős hátterű cégnek, a jelenlegi 5 milliárd eurós piaci kapitalizációhoz képest prémiummal.

A Kering kezében vannak az olyan luxusmárkák, mint a Gucci, vagy az Yves Saint Laurent. A már most is tőzsdén kereskedett Puma részvényeinek 70 százalékát szétosztaná a befektetői között és csak egy 16 százalékos részesedést tartana meg.A hírre a Puma részvényeinek árfolyama közel 6 százalékot esett a német tőzsdén, de voltak ma már 15 százalékos mínuszban is a részvények, ami kilenc hónapos mélypontnak felel meg. A Bank of America Merrill Lynch elemzője pedig le is minősítette a társaság részvényeit vételről alulsúlyozásra.Egy ideje már voltak pletykák arról, hogy idén végre kezdhet valamit a Kering a német sportruházati céggel. Ennek most van itt az ideje, ahogy elkezdett talpra állni a márka: tavaly háromszor módosította felfelé profitvárakozását a menedzsment, A Puma a stabil harmadik helyen van a sportszergyártók között, az Adidas és a Nike után. A cég a focira, a futásra és a motorsportokra fókuszált.A luxusüzletág is fellendülőben van a Keringnél, részben a kínai keresletnek, részben pedig az új Gucci-dizájnnak köszönhetően, ami a fiatalok körében lett népszerű.A Kering pénzügyi igazgatója közölte, hogy a gyors leválasztást preferálják a bonyolultabb és kockázatosabb eladás helyett a Puma esetén. Hozzátette, hogy sok érdeklődő volt és hogy a Puma önálló vállalatként gyorsabban döntéseket tud hozni az esetleges megvásárlásáról.