Tempót veszítettek az európai tőzsdék 2018.09.13 18:49

A meghatározó európai tőzsdeindexek jelentősen veszítettek a lendületből zárásra. A londoni FTSE 100 közel fél százalékkal, a párizsi CAC 40 index pedig egyetlen tizedszázalékkal gyengült előző napi záróértékéhez képest, míg a frankfurti DAX két tized százalékkal emelkedni tudott.

A szektorok között kiemelkedően szerepeltek az autógyártók részvényei, miután a piac egy amerikai-kínai kompromisszumban bízik a kereskedelmi tárgyalásokon. A techcégek szintén jól szerepeltek, miután az Apple bemutatta a legújabb iPhone-t még szerdán. Az egyes papírok között a Natixis 3,1 százalékkal erősödött egy esetleges akvizíció hírére, míg a Michelin árfolyama közel 4 százalékot ugrott, miután megerősítette idei évre vonatkozó várakozásait.

A befektetői hangulatot a monitáris politikával kapcsolatos hírek is befolyásolták. A Bank of England 0,75 százalékon tartotta az irányadó kamatot, részben a Brexittel kapcsolatos "nagyobb bizonytalanságokra" hivatkozva. Az ECB szintén változatlanul hagyta az alapkamatot, a döntést követő sajtókonferencián pedig Mario Draghi az eurózóna gazdasági állapotával kapcsolatos bizakodásáról is beszélt. Igaz, az Európai Központi Bank elnöke ugyanakkor a például a pénzpiacok volatilitása és a protekcionizmus jelentette globális kockázatokról is szót ejtett. A török központi bank 6,25 százalékpontos kamatemelése egyértelműen meghaladta a piaci várakozásokat, a líra pedig éles erősödéssel reagált a dollárral szemben.