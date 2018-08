Tenessee-ben is éreztette hatását a török válság

Bár a török ETF tavaly 38 százalékos hozammal örvendeztette meg a befektetőket, 2018. a negatív fordulat éve volt, miután a török gazdasági problémák, a monetáris politikába beavatkozó Erdogan elnök ténykedése és az USA és Törökország közötti diplomáciai problémák együttesen küldték padlóra a török lírát és török tőzsdét is. A török problémák hatására a befektetési alap értékének több mint felét elvesztette idén.Tennessee állam nyugdíjalapjának vezető portfóliómenedzsere a szituációt rendkívül nyugtalanítónak nevezte, a Reuters-nek nyilatkozó Michael Brakebill a török helyzettel kapcsolatos elégedetlensége mellett azonban azt is kiemelte, hogy a nyugdíjalap befektetéseinek csupán kis részét adta a török ETF.A nyugdíjalap által követett passzív befektetési stratégia nemzetállami ETF-ek tartására épült, amelynek során a befektetési portfolióból az alapkezelő kihagyta az olyan országokat, amelyek a demokrácia-, és korrupciós rangsorokban gyengén teljesítettek, ezért a Tenessee nyugdíjalap befektetései során nem is fektetett kínai eszközökbe.A török eszközökön elszenvedett veszteség ellenére sem kívánt változtatni a befektetési stratégiáján a nyugdíjalap, az alap vezető portfóliómenedzsere szerint a befektetés része az alap feltörekvő piacokkal összefüggésben futott kockázatának, bár Michael Brakebill a Reuters-nek azt is hozzátette, hogy a nyugdíjalap csalódott a török befektetéseiben.