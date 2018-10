Tényleg csak pénzkidobás a félmilliós iPhone?

iPhone Xs: 399 900 Ft - 537 990 Ft

iPhone Xs Max: 439 990 Ft - 577 990 Ft

Három új telefont mutatott be idén szeptemberben az Apple. A tavalyi csúcsmodell, az iPhone X utódjának szánt két telefon, az Xs és az Xs Max már kapható az üzletekben, míg az alacsonyabb árkategóriát megcélzó modell, az Xr október végétől lesz megvásárolható. Az új telefonok nem olcsók, de ezen nem csodálkozunk, hiszen az iPhone sohasem volt az.A magyarországi árak a két új, már megvásárolható iPhone-ra:

Forrás: AFP / Noah Berger

iPhone Xs és az iPhone Xs Max specifikációk - Az iPhone Xs 5,8, az iPhone Xs Max 6,5 colos OLED-kijelzőt kapott

- 12 MP nagylátószögű és teleobjektíves dupla kamera van a hátlapon

- 7 MP kamera van az előlapon

- 2 méteres mélységig 30 percig vízálló (IP68 szabvány szerint)

- dual-SIM (nano SIM és eSIM)

- arcfelismeréses azonosítás

- A12 processzor hajtja őket.

Miért vennénk meg?

A kerettől idén elbúcsúzik az Apple, a 2018-as modelleknél a kijelzőt kihúzta az előlap széléig, ezzel lehetővé téve, hogy a készülékméret növelése nélkül nagyobb kijelzőt kapjunk. Ez a leglátványosabb újítás a "hagyományos" iPhone-sorozathoz képest, amit az iPhone 8 képviselt tavaly. Szembetűnő javulást hozott az OLED-kijelző, de ez nem idei találmány, az iPhone X-ben már találkozhattunk vele.Sokan azt gondolták tavaly, hogy az 1000 dolláros iPhone már túlságosan drága, ennyiért már nem fogja senki megvenni, de nem így lett, az iPhone X volt a legnagyobb darabszámban értékesített modell a globális okostelefon-piacon 2018 első negyedévében. A kísérlet sikerült, így érdemes volt ezt a luxusvonalat továbbvinni az Apple-nél, már csak azért is, mert a drágább készülékeken magasabb profit marzsot ér el a társaság.Az az iPhone-tulajdonos, aki tavaly nem vett új telefont (például iPhone X-et), az valószínűleg idén már megteszi. Az okostelefonok tipikusan rövid életciklusú termékek, jelenleg átlagosan 2,5 év után cserélik le az amerikaiak az okostelefonjuka. Így aki idén tervezi, hogy beruház egy új iPhone-ra, az valószínűleg a két évvel ezelőtti 7-es sorozatról vált egy 2018-as készülékre, ami nagy különbséget jelent.A tesztkészüléket rendelkezésünkre bocsátó iBro Store értékesítési adatai alapján nagyobb az érdeklődés az idei Xs-sorozatra, mint tavaly az iPhone X-re: az első két nap alatt háromszor annyit adtak el az idei modellekből, mint a tavalyi csúcsmobilból (ebben nincs benne a tavalyi iPhone 8-sorozat). A két már kapható idei telefonból a kisebbik Xs fogy jobban, az Xs Max az eladott telefonok harmadát adja az üzletben.Ha telefoncsere előtt állunk, manapság könnyen elveszhetünk a jobbnál jobb mobilok kínálatában, a Samsung és a Huawei csúcstelefonjai tudásukat tekintve már rég felveszik a versenyt az Apple telefonjaival. Tegyük fel, hogy van egy kétéves iPhone 7 Plus telefonunk és azon gondolkozunk, hogy vegyünk-e egy iPhone Xs Maxet.

Forrás: Apple

Az OLED-kijelzőn sokkal élénkebbek, szebbek a színek, és kontrasztosabb, a fehér háttér teljesen más, mint a régebbi modellen

A telefon gyakorlatilag ugyanakkora, mint az iPhone 7 Plus (157,5 X 77,4 X 7,7 mm és 158,2 X 77,9 X 7,3 mm), viszont a kijelzője sokkal nagyobb (5,5 col helyett 6,5 col) a szélekig kihúzott kijelzőnek köszönhetően

A nagyobb kijelzőn kényelmesebb az olvasás, élvezetesebbek a videók és a játékok és gyakorlatilag minden tevékenység, amire egy telefont használni lehet

A kamera csúcskategóriás, az iPhone kamerája mindig is a legjobbak között volt és ez most sincs másképp, a mindennapi használatra már simán kiváltja a fényképezőgépeket.

Ami az iPhone Xs Max mellett szól:

Egy iPhone Xs Max telefonnal készített kép, forrás: Portfolio

Bár valóban szebbek a színek az OLED-kijelzőn, talán már túl szépek is, annyira, hogy távolabb állnak a valóságtól, mint amit az iPhone 7 Plus kijelzőjén látunk. a régebbi modell színei természetesebbek

A nagyobb kijelző olvasáshoz jobb, viszont az iPhone Xs Max már nem egy egykezes telefon, jobb kézzel használva a bal felső sarok nem érhető el könnyen

Az iPhone Xs Max új processzort kapott, de a két telefon sebességében a tesztünk során nem volt érzékelhető különbség. Már a régebbi modell is nagyon gyorsan megnyitja az alkalmazásokat és betölti az oldalakat, a mai felső kategóriás telefonok már olyan szinten vannak, hogy a sebesség nem is kell, hogy kérdéses legyen

Ha az iPhone Xs Maxet letesszük az asztalra a hátlapjára, akkor billeg a kiálló kamera miatt.

A legkomolyabb ellenérv talán az új iPhone-okkal szemben az áruk. Nem kérdés, hogy az új iPhone most is az egyik legjobb elérhető telefon a piacon, a kérdés, hogy megér-e félmillió forintot. Mindent összevetve ha telefoncsere előtt állunk és ragaszkodunk az iOS-ökoszisztémához, akkor nem fogjuk megbánni, hogy megvettünk egy új iPhone-t. Mi személy szerint ez esetben a kisebbet választanánk kényelmi okokból. A kijelző az, amiért érdemes lehet inkább az iPhone Xs Maxet választani, mert a nagyobb felület páratlan felhasználói élményt nyújt.



Annyival nem jobbak az új modellek, mint az iPhone X, de mivel azt kiveszi a közvetlen kínálatából az Apple, így aki arról lemaradt és váltani szeretne, annak az idei telefonok maradnak. És biztosan lesz, aki megveszi a legdrágábbat is, hiszen az iPhone egyik legnagyobb vonzereje, hogy státuszszimbólum.



Ha már lehetne gyakorlatilag számítógépként használni, akár munkára is, és kiválthatnánk vele egy laptopot, akkor nem lenne kérdéses, hogy megéri beruházni egy félmilliós iPhone-ra. Így azonban még mindig azon a véleményen vagyunk, hogy találunk jobb ár/érték arányú készülékeket is a piacon.

Ami ellene szól: