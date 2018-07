Megállíthatatlan ma a Richter, az árfolyam már 5 százalékos pluszban is járt a mai kereskedésben, ezzel több mint 7 százalékot mozdult napközben a részvény. 5,6 milliárd forintos forgalom bonyolódott ma a Richter piacán, a mai forgalma eddig több mint a négyszerese az átlagosnak.

Megy ma a Waberer's is 2018.07.19 15:06

A Richter részvényei mellett a Waberer's papírjai is nagyot emelkedtek ma, 3 százalékkal áll a tegnapi záróérték felett az árfolyam.

A gyógyszergyártóhoz hasonlóan nagy esésen van túl az elmúlt hónapokban a Waberer's árfolyama is, a az esés azután gyorsult be, miután kiderült, hogy a Waberer's nagytulajdonosa hiába próbálta egy nagyobb részvénycsomagját intézményi befektetőknek értékesíteni. Mindezeket tetézte, hogy a cég legutóbbi, első negyedéves gyorsjelentése sem sikerült túl fényesen és múlt héten egy profit warningot is közzétett a cég.