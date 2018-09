Tésztagyárat avattak Gyermelyen

A Gyermelyi új részlegben évente 70 ezer tonna tésztát állíthatnak elő, ezzel megduplázzák a termelés kapacitását. A társaság telephelyén tartott átadó ünnepségen Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta, a kormány támogatja azon társaságok fejlesztéseit, amelyek méreteik miatt kimaradnak más támogatási lehetőségekből. A vállalat a Nagyvállalati beruházási támogatási program forrásaiból kapott vissza nem térítendő állami támogatást az új tésztagyár építéséhez.A társaság elnök-vezérigazgatója elmondta, a meglévő tésztagyár mellé felépült új üzem egy automata magasraktárral is bővült, amely 11 600 raklap befogadására alkalmas. Tóth Béla kiemelte, hogy a gyár kapacitása meghaladja a magyarországi tésztafogyasztás méretét, egy európai szinten is jelentős, a leghatékonyabbak közé tartozó tésztagyár kezdte meg most a működését.Pósfai Csaba gyárigazgató kiemelte, hogy az új üzemben a régi gyárhoz képest 37 százalékkal csökkent a gázfogyasztás, 22 százalékkal kevesebb áramot használnak, és egy dolgozó által egy munkaóra alatt előállított termék mennyisége 334 kilóról 543 kilogrammra növekedett. A beruházással harmincöt fővel nőtt a vállalatcsoportnál dolgozó munkavállalók száma.A vállalatcsoportnál a tésztagyári fejlesztésen túl 2018-ban befejeződött egy további 2 milliárd forintos önerős beruházás, amelynek keretében új takarmánygyár kezdte meg működését. A 60 ezer tonna évi kapacitású, korszerű takarmánygyár szolgálja ki az általuk tartott 540 ezer tojótyúk táplálékigényét, és megteremti a lehetőséget a tojástermelés bővítéséhez.A vállalatcsoportnál a tésztagyári fejlesztésen túl 2018-ban befejeződött egy további 2 milliárd forintos önerős beruházás, amelynek keretében új takarmánygyár kezdte meg működését. A 60 ezer tonna évi kapacitású, korszerű takarmánygyár szolgálja ki az általuk tartott 540 ezer tojótyúk táplálékigényét, és megteremti a lehetőséget a tojástermelés bővítéséhez.