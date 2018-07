Tiszta energiát ígér Magyarországnak a miniszter

Van hova javulni



A miniszter által adott rövid értékelést érdemes valamelyest árnyalni. A kétségkívül kiemelkedő hazai vízipari tudás krónikus tőkehiánnyak párosul, így a víziközművek állapota sok területen aggasztó, egyes helyeken kritikus. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztályának egy éve kiszivárgott jelentése szerint a vezetékes víz negyede elfolyik az elöregedett víziközmű-hálózatból, e szerint a legsürgetőbb javítások is 3000 milliárd forintba kerülnének. Korábban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, illetve a Magyar Vízipari Klaszter részéről is olyan értékelések láttak napvilágot, amelyek szerint a szektor égető forráshiánnyal küzd, amin csak az EU-források javítanak valamennyit.



Ami az energiaellátás és széndioxid-kibocsátás területén megfogalmazott célokat illeti, a konkrét fejlemények szintén nem mindenben állnak összhangban azokkal. Magyarország kibocsátása nőtt 2017-ben a BP jelentése szerint, a fosszilis tüzelők aránya pedig továbbra is roppant magas, több mint 70 százalékos az energiatermelésben az OECD jelentése szerint. Bár a Paksi Atomerőmű bővítése és az utóbbi időszak napenergia-boomja egyértelműen az emissziócsökkentést szolgálja, de más EU-országokkal összevetve a célokat megállapítható, hogy az ország sokkal ambiciózusabban is viszonyulhatna a kérdéshez. Szélerőművek építése évek óta nem engedélyezett, a geotermia felhasználása az ország világszinten is kiemelkedő adottságai dacára továbbra is minimális. A lakóépületek energiahatékonysági felújítására szánt mintegy 90 milliárd euró uniós ingyenpénzt pedig a középületek felújításába terelték át, miközben nagyrészt a korszerűtlen lakossági tüzelés miatt a hazai levegőminőség rossz.



A közösségi közlekedés tisztább üzemmódra történő átállítása terén az elmúlt évek beszerzéseinek köszönhetően előrelépés figyelhető meg, de továbbra is nagy a lemaradás az elvárható szinttől is. A magyar buszgyártás feltámasztási kísérlete szemmel látható eredmény nélkül nyeli a pénzt, miközben Budapesten, az EU 12. legjelentősebb városában nem hogy elektromos hajtású, de gázüzemű modelleket sem igen látni, továbbra is nagy számban futnak viszont a pesti utakon a jóval több mint húszéves Ikarusok, ami arra utal, hogy nem áll rendelkezésre elegendő forrás ezen a területen.