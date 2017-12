Titokban kriptopénzt bányásztak az orosz energiamammut gépein

Olyan eseteket észleltünk, amelyekben a vállalat tulajdonában álló hardvert kriptopénz előállítására használták. Ez negatív hatással lehet feldolgozó kapacitásaink termelékenységére is

Az orosz olajvállalat és csővezeték-üzemeltető számítógépeit a Monero nevű kriptodeviza jogosulatlan bányászatára, illetve gyártására használták ismeretlenek - jelentette be a társaság egyik alelnöke pénteken.- nyilatkozta Vlagyimir Rushailo, a Transznyefty alelnöke. A vezető nem részletezte az esetet, azonban a korábbi hivatalos megnyilatkozások alapján nyomozás indulhat az ügyben, az elkövetőek pedig nem számíthatnak szívélyes elbírálásra.Az orosz hatóságok korábban többször hangsúlyozták, ellenőrzésük alatt tartják és felügyelik a virtuális valuták piacát. Az orosz központi bank közlése szerint fennáll annak a kockázata, hogy a kriptopénzeket pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására is felhasználják.A kriptopénz-mánia erősödésével együtt a befektetőknek szóló figyelmeztetések is szaporodnak, legutóbb a brit pénzügyi felügyelet vezetője tett erős kijelentéseket a témában. Andrew Bailey szerint, ha valaki bitcoinba fektet, akkor fel kell készülnie arra, hogy akár az összes pénzét elveszítheti. A BBC-nek nyilatkozva azt mondta, az, hogy a kormányzatok és a jegybankok nem állnak be a világ első számú digitális pénze mögé, azt jelenti, hogy nem is számít biztonságos befektetésnek. Bitcoint venni körülbelül annyira kockázatos, mint a szerencsejáték - fogalmazott.