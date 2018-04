Tíz év alatt megszabadulna a széntől Finnország

A szén kivezetésére vonatkozó célt így egy évvel előbbre hoznák az eredetileg tervezett 2030-ról, amiről a nemzeti energiaterv részeként és a 2020-as évek egyéb prioritásai között jövőre hozhatja meg a döntést a helsinki kabinet.A szén energiamixből történő eltüntetése Kimmo Tiilikainen környezetvédelmi miniszter egyik fő célkitűzése, januárban pedig arról beszélt, hogy ez már akár 2025-re megvalósulhat országában. A miniszter sajtóközleményében azt is közölte, hogy az üvegházgáz-kibocsátást jóval gyorsabban kell mérsékelni az eredetileg tervezettnél a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Ezért egy mintegy 90 millió eurós támogatási csomagot is összeállítanak, amelyből azon energiavállalatokat kívánja jutalmazni, amelyek már 2025-re véget vetnének a szén használatának.Finnország villamosenergia-termelésének még mindig mintegy 10 százalékát a széntüzelésű erőművek biztosítják, a felhasznált szén mintegy kétharmada pedig Oroszországból érkezik a balti államba. Noha a szén kivezetése a szén-dioxid-kibocsátás mellett az ország orosz függőségének csökkentését is elősegítheti, a finn erőműszektor nem fogadta kitörő lelkesedéssel a bejelentést, egyfajta büntetésként értékelve a lépést, amelyet költséges és nem hatékony intézkedésnek neveztek a klímaváltozás elleni küzdelemben.A szén helyébe lépő energiaforrás első sorban a nukleáris energia lehet. A következő évtizedben várhatóan két új reaktor áll termelésbe, ezáltal az atomenergia részaránya az áramtermelésben a jelenlegi 30-ról 60 százalékra emelkedhet 2025-től a Nukleáris Világszövetség becslései szerint. Az új reaktorok üzembe állásának időpontja ugyanakkor ma még bizonytalan; a nyugat-finnországi Eurajokiban épülő atomerőmű francia építői például 2017 végén újabb csúszást jelentettek be, így a projekt csak 2019 májusára realizálódhat.