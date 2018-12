Tíz éve nem látott mértékben zuhant az olaj! - A 2008-as válság óta nem történt hasonló

Azt követően, hogy október elején négyéves csúcsra emelkedett a WTI és Brent árfolyama, néhány hét leforgása alatt hatalmas zuhanásokat szenvedtek el. Míg az emelkedést a piaci szereplők jövőbeli olajpiaci kínálattal kapcsolatos aggályai hajtották (elsősorban az iráni szankciókkal összefüggésben), az azóta bekövetkezett esést már a túlkínálattal és a korábban prognosztizáltnál gyengébb kereslettel kapcsolatos várakozások dominálták.Az egyes olajtípusok piacán bekövetkezett erőteljes eladásoknak az lett az eredmény végül, hogy a WTI és a Brent árfolyama közel 22 százalékot zuhant novemberben. Ez egyben azt is jelentette, hogy az elmúlt évtized legnagyobb mértékű havi esését produkálták a MarketWatch beszámolója szerint.Az emelkedésre játszó befektetőknek reményt az adhat, hogy a Brent árfolyamának 60 dollár, míg a WTI árfolyamának 50 dollár közelében sikerült megkapaszkodnia. Az árfolyam erősödését segíthetné az is, ha a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) jövő heti csúcstalálkozóján az olajtermelő országok a kitermelés jelentősebb visszafogásáról döntenének, amire egyébként a piaci szereplők többsége számít is. Értesülések szerint korábbi elzárkózását feladva Vlagyimir Putyin már hajlandó belemenni az orosz kitermelés csökkentésébe, bár az orosz elnök szerdán azt mondta, elégedett a 60 dolláros árfolyammal is.