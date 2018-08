Tíz hónapot vesz el a magyarok életéből a porszennyezés

Míg a korábbi, a témában született kutatások inkább a légszennyezettség halálozási adatokra, és a betegségek előfordulására gyakorolt hatásaira fókuszáltak, addig az-ben publikált nemzetközi tanulmány azt mutatja meg, átlagosan mennyivel élnek rövidebb ideig az emberek az egyes országokban a gyenge levegőminőség miatt.A kutatás azt is feltárja, hány életévet és -hónapot nyerhetnének az emberek azzal, ha az egyes országok az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott szintre (10 mikrogramm/köbméter) csökkentenék a PM2,5 koncentrációját. Ezek alapján a Magyarországon születéskor várható élettartam átlagosan közel négy hónappal emelkedne, amennyiben a jelenlegi köbméterenkénti 24,1 mikrogrammos koncentrációt a WHO által ajánlott szintre sikerülne visszaszorítani.Amint a kutatásból is kiderül, Magyarország Európában a szennyezettebb légkörű országok közé tartozik, ezért az Európai Bizottság évek óta eljárást folytat ellene. A kormány nemrég Országos Levegőterhelés-csökkentési Program elfogadásáról és végrehajtásáról döntött , ami alapján a legveszélyesebb légszennyező anyagok kibocsátását jelentősen mérsékelni kell a következő években. Eszerint a háztartási szilárd tüzelőanyagokkal való fűtésből, valamint nem kis részben a dízelmotorokból származó PM2,5 emisszióját 13, illetve 55 százalékkal kell visszavágni a rendelet értelmében 2020-ig, illetve 2030-ig. A rendelet szerint a PM2,5-kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedések végrehajtásánál a koromkibocsátás csökkentését eredményező intézkedéseket prioritásként kell kezelni.

MTI/Füzesi Ferenc