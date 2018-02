Tízezrekkel drágulhat a kazáncsere

Megindult a szakemberek visszavándorlása A legnagyobb problémát még mindig a szakemberek hiánya okozza, hónapokra előre nem találni kivitelezőt az átalakításhoz szükséges munkálatokra. Sokan ráfizetnek, mert nem győzik kivárni a megbízható, betáblázott szakembert, inkább bedőlnek az önjelölt szerelőknek, ami a beüzemelés, engedélyeztetés kapcsán komoly gondokat okoz. Jó hír viszont, hogy az elmúlt évben a gázszerelők között egyre több külföldről hazatérő szakemberrel lehetett találkozni. Az egész Európát jellemző építési hullám, a munkaerőhiány és az ahhoz kapcsolódó bérnövekedések a külföldi gyártóknak is komoly fejtörést okoznak: a 2 évvel ezelőtti szállítási idők a duplájukra emelkedtek, az acéllemez radiátorok és műanyag csőrendszerek esetében a gyártási idő is megkétszereződött, egyes gázkészülékek beszerzésében pedig már termékhiányról beszélhetünk.

Az egyéni fűtési rendszerrel rendelkező családi házak és lakások esetében már 2016. július 1-jétől kizárólag ErP minősítéssel ellátott kondenzációs kazánt telepíthettek az EU kazáncsere rendeletei értelmében. Az olyan társasházi lakások viszont, amelyek gravitációs gyűjtőkéménnyel rendelkeznek, 2018 őszéig türelmi időt kaptak - hívta fel a figyelmet a Szerelvénybolt Kft.A másik kategória, ahol komoly változások várhatók, a kazánpiac kb. 5 százalékát jelentő, 10 kW-os vagy az alatti fűtőkészülékek és a 30 kW névleges teljesítményű vagy az alatti hagyományos kombi kazánok. A jelenleg kapható, ErP jelzéssel jelölt pár termék esetében jelentős műszaki fejlesztéseket kell végeznie a gyártóknak ahhoz, hogy megfeleljenek a szeptembertől hatályba lépő, szigorított 56 mg/kWh-ás NOx-kibocsátási értékeknek. A szigorított NOx-kibocsátás minden kazántípusra vonatkozik, melynek a jelenleg kapható kondenzációs kazánok közül sem felel meg mindegyik.Az őszi termékváltást követően így a készülékek ára akár 10 százalékkal is magasabb lehet a jelenlegieknél, azaz megközelítőleg eléri a belépő szintű kondenzációs kazánok árát. Sokan még mindig a halogatás lehetőségét keresik, pedig már most jól látszik, hogy nagyságrendileg 15 százalékot spórolt, aki 2-3 éve meglépte a kondenzációs kazáncserét. Az alsó kategóriás kondenzációs kazánok ára minimálisan csökkent az elmúlt 2 évben, a közép és felső kategóriás készülékek viszont kb. 10 százalékkal drágábban kaphatók jelenleg.Sokan nem tudták vagy nem akarták finanszírozni az akár milliós átalakítási költségekkel járó kondenzációs kazánra való átállást. Ennek hatására 2017-ben közel megduplázódott az elektromos kazánok eladása az előző évhez képest. Az elsődleges érv az elektromos kazán mellett a gyors és adott pillanatban kisebb költséggel és macerával járó telepítés, mivel így megspórolható az engedélyeztetéssel, átalakítással járó idő, valamint annak akár milliós költsége is. Ezek a készülékek már 200 ezer forinttól beszerezhetők, ugyanakkor egy 40-50 m2 körüli lakás esetében egy 6-9 kW-os készülék több ezer forinttal növeli meg a havi fűtésszámlát a hagyományos gázkazánhoz képest. Általában egy nagyobb mérő beszerelése is szükséges, ugyanakkor a karbantartási költségek jelentősen alacsonyabbak, mint egy gázkazán esetében. A szigorítások következtében további növekedés várható az elektromos kazánok piacán.