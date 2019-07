Tízszeresére nőhet az európai akkumulátorgyártás pár éven belül

198 gigawattórára nőhet Európa éves lítium-ion akkumulátorgyártási kapacitása a jelenlegi 18 gigawattórás értékről - írják az elemzők. Ennek oka, hogy az európai gyártók jelentős állami támogatást kapnak és az ázsiai befektetők is egyre több pénzt öntenek a szektorba.A kínai Contemporary Amperex Technology például egy 14 gigawattóra / éves kapacitású gyárba fektet be Németországban, a Svolt Energy Technology pedig egy 24 gigawattóra / éves kapacitású gyárat hoz majd létre valahol Európában 2025-re. A koreaiak is aktívak: az LG Chem, a Samsung SDI és az SK Innovation is terjeszkedni akar az öreg kontinensen.Emellett Németország és Franciaország közös szervezetet is indított, melynek célja, hogy az európai akkumulátorgyárakat támogassák: a European Battery Alliance célja, hogy a szektorba érkező körülbelül 100 milliárd dollárnyi tőkebefektetést jó helyre irányítsák. Terveik szerint 15-25 új akkumulátorgyár jönne létre Európában 2025-ig.Az elemzők megjegyzik: a növekedés ellenére egyik régió sem ér majd Ázsia nyomába; csak Kína kapacitása 800 gigawattóra lesz 2023-ra, ami a globális érték közel kétharmada. GTM nyomán)