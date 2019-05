Több autót adhat el idén az Audi

Ma tartja rendes éves közgyűlését az Audi, amelyen többek között a társaság pénzügyi igazgatója is megszólalt a kilátásokról. Elmondta, hogy a devizaárfolyam-változások ellenére várakozásai szerint emelkedhetnek a bevételei 2019-ben.Megerősítette a korábbi prognózisait, miszerint az eladásai mérsékelt ütemben növekedhetnek az év végén. Az Audi arra számít, 2025-re már a globális eladásainak 40 százalékát adják majd az elektromos autók és az a terv, hogy addigra 20 teljes mértékben elektromos autót dob majd piacra.2023-ig 40 milliárd eurós beruházást tervez az Audi a jövőbe, ebből 14 milliárdot fordít az önvezetésre, a digitális szolgáltatásokra és az elektromos mobilitásra. A költségcsökkentések is folyamatban vannak, eredetileg 10 milliárd eurós költségcsökkentést tervezett a cég 2022-re, amit most 15 milliárd euróra növeltek.Az Audinak nem volt könnyű éve tavaly, az értékesítései és a bevételei egyszámjegyű ütemben csökkentek, működési eredménye több mint 24 százalékkal zuhant 2017-hez képest. A társaság helyzetét az elhúzódó magyarországi sztrájk is nehezítette idén. A céget szigorú megtakarítási programmal, létszámcsökkentéssel és a fejlesztés súlypontjának az elektromos autókra helyezésével kívánja ismét növekedési pályára állítani a vezetés.