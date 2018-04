Több CBA is Spar lesz - Újabb multinak ad el boltokat a milliárdos magyar alapító

A Spar Magyarország 2018-ban is folytatja a beruházásokat új áruházak építésével - és ezzel együtt új munkahelyek teremtésével - valamint a meglévő áruházak felújításával: az idei beruházási keret meghaladja a 23 milliárd forintot, melyet az osztrák családi tulajdonban lévő vállalat Magyarországon fektet be. Ennek keretében közel 20 áruház megújítása és több új áruház átadása valósulhat meg

Ennek fényében pedig különösen érdekes, hogy megint multihoz kerülnek a boltjai. Abból a szempontból viszont nem meglepetés, hogy ezeknek a cégeknek van valódi tőkeerejük a kiskereskedelmi szektorban - elég csak az egyes Coop-boltok minimálbéremelés és munkaerőhiány miatti korlátozott nyitva tartására gondolni. Vagyis a magyar cégek nincsenek túl könnyű helyzetben.

Információink szerint Baldauf szisztematikus lépései óta több CBA-tulajdonos is azon munkálkodik, hogy a lehető legjobb deal mellett kiszálljon a boltokból.

Újabb CBA-k üzemeltetését adta át Baldauf László, a CBA egykori elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke - értesült a Portfolio. Baldauf megválik erdőkertesi boltjától, a budapesti Andrássy útitól, valamint egy harmadik, szintén pesti üzletétől, amelyek hamarosan Spar-ként nyithatják meg kapuikat.Baldauf László szisztematikusan "zárja be" a CBA boltjait, aki még tavaly adta át a Lidl-nek a legjobb üzleteinek üzemeltetési jogát. A lapunk birtokába jutott információt Baldauf még igyekezett cáfolni, később azonban kiderült , hogy a német diszkontlánc szerezte meg a legjobb helyeken fekvő boltok - pl. Budapest Ferenciek tere, Rákóczi út - üzemeltetési jogát.A három üzlet átvétele kapcsán megkerestük a Spart is, akik kérdésünkre közölték, hogy "természetesen ahogy a múltban, úgy a jelenben sem zárkózunk el újabb akvizícióktól - amennyiben ilyenekre lehetőség nyílik - hiszen hosszú távon elkötelezettek vagyunk a magyar vásárlók iránt".- részletezi a Spar.Azt már korábban megírtuk , hogy a Lidl utána a Sparral tárgyal Baldauf, azonban a "közelgő" választások miatt egy ideig jegelte a projektet.Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója a Portfolio megkeresésére közölte: "Baldauf László a múlt év végén tett nyilatkozatában egyértelműsítette, hogy visszavonul a mindennapi üzleti élettől, bérbe adja minden áruházát. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat folyamatosan bonyolítja, azonban ezek eredményéről a továbbiakban nem kíván tájékoztatást adni".Az üzletember egy interjúban arról beszélt, hogy 2018 végén teljes mértékben elszámol tulajdonostársaival, és a tiszteletbeli elnöki posztról is lemond. A boltok átadásáról szóló döntését "gazdasági megfontolások és a szakmai meglátásai motiválták, illetve személyes okok is közrejátszottak." Ugyanitt furcsa módon arról beszélt, hogy a hazai cégeket kell támogatni a multik helyett.Mint a Portfolio bemutatta , a kiskereskedelmi üzletek számának hanyatlása már évek óta tart. A Központi Statisztikai Hivatal értékelése szerint az üzletek száma 2010-től 2012-ig még emelkedett, majd 2013-tól folyamatosan csökkent, amelyben a nemzeti dohányboltok létrehozása, az online pénztárgéprendszer kialakítása, valamint a 2015 márciusában bevezetett, közel egy évig érvényben lévő, vasárnapi nyitvatartás tilalma játszhatott szerepet. Az azóta eltelt időszakban pedig szakértők szerint a minimálbér és a garantált bérminimum két éve tartó, nagymértékű emelésével nem tudnak megbirkózni az egyébként sem hatékony munkaszervezésről és magas termelékenységről híres hazai tulajdonú boltok. Ez tovább rontotta a cégek profitmatzsát és a kilátásokat.Fodor Attila ugyanakkor"A hálózat fejlődik, legközelebb ezen a héten csütörtökön adjuk át legújabb Príma üzletünket Nyíradonyban" - közölte a kommunikációs igazgató.A Trade Magazin összeállítása szerint 2014-ben 2289 CBA-üzlet volt, egy évvel később 2267, 2016-ban pedig 2177 üzlettel rendelkeztek.Korábban megírtuk, hogy Dienes Zoltán, a CBA Felügyelő Bizottságának elnöke bérbe adja az Auchannak az Újhegy Bevásárlóudvarban lévő Príma üzlet, ugyanakkor a CBA-tól akkor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy csak egyetlen üzletről van szó, további bérbeadások nincsenek.A kormány célja továbbra is az lehet, hogy 50% fölé kerüljön a magyar tulajdon a kiskereskedelemben. Nem lenne meglepő, ha a kormány most, a választások után újra megpróbálna olyan szabályozást hozni, amely jobb helyzetbe hozza a magyar cégeket, és nehezebbe a multikat.