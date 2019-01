Több ezer embert tesz az utcára a Jaguar

A csütörtök délutáni bejelentés szerint a Jaguar 4500 munkahelyet számol fel. Az intézkedés várhatóan a nagy-britanniai üzletágat érinti a legnagyobb mértékben. A vállalat brit telephelyein 40 ezren dolgoznak.Ralf Speth vezérigazgató az intézkedést indokolva nem nevezte meg külön a Brexitet a leépítés okai között, de úgy fogalmazott: a vállalatnak a geopolitikai és a szabályozói környezetben jelentkező több egyidejű felfordulással kell szembenéznie, és ebben a helyzetben határozott lépésekre szánta el magát a hosszú távú növekedés fenntartása érdekében.A Jaguar Land Rover 90 millió font (32 milliárd forint) adózás előtti veszteséget jelentett a szeptemberrel zárult negyedévről, jóllehet előző pénzügyi évében még 385 millió font nyereséget ért el. A cég helyzetét súlyosbítja, hogy legnagyobb külföldi piacán, Kínában több mint 40 százalékkal zuhant járműveinek értékesítése éves összevetésben a tavalyi harmadik negyedévben, emellett a dízelmotorral készülő járművek kereslete is visszaesett.A társaság tavaly már bejelentette 1500 munkahely felszámolását, 2,5 milliárd fontos takarékossági programot kezdett, és ennek egyik elemeként a Land Rover Discovery modell gyártását új szlovákiai üzemébe helyezte át.A Jaguar Land Rover a brit gyáripar első és legnagyobb olyan vállalatai között volt, amelyek már tavaly felhívták a brit kormány figyelmét az esetleges megállapodás nélküli Brexit komoly kockázataira. Ralp Speth vezérigazgató a Financial Timesnak nyilatkozva nemrégiben elmondta: a vállalatnak évente 1,2 milliárd font (430 milliárd forint) többletköltséget okozna, ha európai exportját a brit EU-tagság megszűnése után vámok terhelnék, és ez a cég puszta fennmaradását sodorná veszélybe. Hozzátette: a Jaguar Land Rover már eddig 10 millió fontot költött készenléti tervek elkészítésére arra az esetre, ha Nagy-Britannia úgy lép ki az EU-ból, hogy tagságának megszűnéséig nem születik megállapodás az unióval, és emiatt a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályrendszere lép életbe a kétoldalú kereskedelemben. A WTO-szabályozás azt jelentené, hogy vámok jelennének meg az Európai Unió és Nagy-Britannia jelenleg teljesen vámmentes kereskedelmében, mivel az EU számára Nagy-Britannia kereskedelmi szempontból külső országgá válik. Az Európai Unió vámuniós rendszere alapján a tagországok egységesen meghatározott külső vámtételeket alkalmaznak azokkal a külső exportőrökkel szemben, amelyekkel az EU-nak nincs kedvezményes kereskedelmi megállapodása. A Jaguar Land Rover vezérigazgatója szerint egy ilyen forgatókönyv esetén a cégnek nagy-britanniai üzemeket kellene bezárnia.Nem csak a Jaguarnál vannak gondok, a Ford szintén ma jelentette be, hogy több ezer fős leépítést tervez Európában és komoly reorganizációs intézkedésekbe kezd.Egy ideig voltak olyan spekulációk, hogy Magyarországon építhet gyárat a Jaguar Land Rover. 2015-ben, amikor az autógyártó újabb gyártási helyszínt keresett, mert a meglévő üzemei a kapacitásuk maximumához közeli szinten termelnek, Magyarország és Szlovákia is felmerült lehetőségként. Végül Szlovákiában épült fel a gyár, ami tavaly kezdte meg a termelést.