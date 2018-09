Több mint 1 millió hibridet hív vissza a Toyota

Jelentős visszahívást tervez a Toyota, a japán autógyártó 1,03 autót hívhat vissza Európában, Észak-Amerikában és Japánban is egy motorhuzal hibája miatt, a probléma a 2015 és 2018 között gyártott autók esetében merülhet fel, és a plug-in-hybrid Prius mellett a társaság kompakt crossover modelljét, a CH-R-t is érinti.A Toyota szóvivője szerint a visszahívások közel felére Japánban kerül majd sor, míg az Egyesült Államokban csupán a társaság Prius modellje esik a visszahívás hatálya alá, az Egyesült Államokban 192 000 gépjárművet érint a probléma a vállalat tájékoztatása szerint.A japán közlekedési tárca által bejelentett belföldi visszahívást követően a Toyota tájékoztatást tett közzé, amely szerint az érintett járművekben a hibrid teljesítményszabályozó egységhez csatlakozó kábelköteg a csatlakozási pontban lévő burkolattal érintkezhet. A kábelkötegen felhalmozódó szennyeződés pedig a vibráció következtében idővel a vezetékek szigetelésének elhasználódásához vezethet, ez pedig rövidzárlatot vagy akár tüzet is okozhat.