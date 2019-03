Több mint 900 milliárd forintért fejlesztené cégközpontját a Hyundai

Egyre több kihívással kell szembenézniük az autógyártóknak, nem elég, hogy folyamatosan szigorodnak a károsanyag-kibocsátási szabályok, emiatt egyre magasabbak a fejlesztési költségek, de az elektromos és az önvezető autók fejlesztésére is egyre nagyobb összegeket kell allokálniuk. Ebben a környezetben gondolta azt a Hyundai, hogy érdemes lenne fejlesztenie szöuli központját.Az épületet még 2014-ben vette meg az autógyártó az állami energetikai cégtől, a Korea Electric Power Corptól, brutálisan magas, 10 milliárd dolláros áron, erre az épületre költenének most közel 3,3 milliárd dollárt, vagyis közel 920 milliárd forintot.A Hyundai vezetői szerint azért van szükség a fejlesztésre, mert az tovább javítaná a koreai autógyártó márkaimidzsét. A fejlesztésről a Hyundai már egyeztetéseket folytat több potenciális befektetővel, amelyek között nyugdíjalapok is vannak. Az új központ 2023-ra készülhetne el, de már most is többen kritizálják a projektet, például az Elliott Management nevű hedge fund, amely arra próbálja rávenni a menedzsmentet, hogy mondjon le a beruházásról, helyette inkább fizessen magasabb osztalékot a részvényeseknek.