Több mint hétmilliárdért lehet Budapesté a Rác fürdő

A Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes által jegyzett - a budapest.hu oldalon közzétett - előterjesztés elfogadásával a Fővárosi Közgyűlés arra utasítaná a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjét, hogy a Rác fürdő és hotel felszámoló általi értékesítése során mindkét felépítmény, azaz a teljes ingatlanegyüttes tulajdonjogának megszerzése érdekében 7 milliárd 401 millió 409 ezer forint összeghatárig ajánlatot tegyen.A javaslat szerint a fővárosi önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő kft. részére ezért 7,5 milliárd forint összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújtanának.Az előterjesztésben az olvasható, hogy a Fővárosi Törvényszék a felszámolási zárómérleg benyújtására augusztus 29-ig póthatáridőt biztosított a felszámoló részére, amelyet a felszámoló kérelmére a bíróság ismét meghosszabbíthat. A felszámolónak a zárómérleg benyújtásáig kell megkísérelni az adós vagyonának értékesítését.A felszámolás vagyon értékesítése a felszámoló előzetes tájékoztatása szerint nyilvános eljárás keretében történik - írták.A Rác fürdő átfogó felújítása és a hozzá kapcsolódó hotel kialakítása érdekében 2002-ben megindult projekt ellehetetlenülése nyomán a Fővárosi Közgyűlés 2015 nyarán döntött a Rác Nosztalgia Kft. és a Rác Beruházó Kft. felszámolásának kezdeményezéséről.A Fővárosi Közgyűlés 2018. február 21-én döntött arról, hogy a Rác fürdő mielőbbi megnyitása érdekében meg kívánja szerezni a Rác fürdő és hotel teljes és egységes tulajdonjogát.A Fővárosi Közgyűlés 2018 nyarán megerősítette, hogy a REK Kft., mint hitelező bevonásával a Rác Nosztalgia Kft. felszámolása során nyilvántartásba vett hitelezői igények felhasználásával továbbra is tulajdont kíván szerezni az említett ingatlanokon.Mint írták, figyelemmel arra, hogy a fővárosi önkormányzat azzal a szándékkal vásárolta meg az MFB Zrt. projektcégekkel szemben fennálló és utóbb jelzáloggal biztosított 26 millió 228 ezer 777 euró és járulékai követelését, hogy hitelezői pozícióból nyíljon lehetősége a Rác fürdő és hotel megnyitásának mielőbbi elősegítésére, a felszámolásban történő ingatlanvásárlás pénzügyi kereteit a REK Kft.-t megillető, a felszámoló által nyilvántartásba vett és első helyi jelzáloggal biztosított követelés 7 milliárd 401 millió 409 ezer forint névértékének erejéig szükséges meghatározni.Mindez azt jelenti, hogy a REK Kft. ennek az összegnek az erejéig válik jogosulttá az ingatlanértékesítési eljárásban vevőként való részvételre.Amennyiben a REK Kft. a felszámolásban az ingatlant megvásárolja, a felszámoló a befolyt vételárból levonja a felszámolói díjat és költségeket, valamint az első ranghelyi egyéb zálogjogosultaknak a vételárból arányosan járó összeget, és az így csökkentett összeget fizeti vissza a hitelező REK Kft.-nek - olvasható.Mint írták, a fővárosi önkormányzat a REK Kft. bevonásával történő tulajdonszerzést követően haladéktalanul megkezdi a fürdő megnyitásához szükséges intézkedéseket, felújításokat, valamint "a hotel felépítményéhez kapcsolódó lehetséges üzemeltetési alternatívák között is mérlegelhet, ide értve a REK Kft. további működésével, a nyújtott tagi kölcsönnel kapcsolatos elszámolási kérdéseket is".