Több száz oldalt törölt a Facebook

A Facebookról összesen 65 profilt, 161 oldalt, 23 csoportot, 12 eseményt, az Instagramról pedig négy profilt távolítottak el. A Facebookon körülbelül 2 millió 800 ezer volt azon felhasználók száma, akik az említett oldalak közül egyet vagy akár többet is követtek, és mintegy 5500 volt a száma azoknak, akik a csoportok legalább egyikéhez csatlakoztak. Körülbelül 920 ember követett legalább egy oldalt az említett Instagram-profilok közül.A befolyásolási tevékenység kiindulópontja Izrael volt - közölte a Facebook, kiemelve ezzel kapcsolatban egy izraeli székhelyű politikai tanácsadó és lobbicéget, az Archimedes Groupot.A csoport többször is megsértette egyebek mellett a megtévesztéssel kapcsolatos irányelveket - közölte a Facebook, hozzátéve, hogy mind a csoportot, mind annak összes alcsoportját kitiltotta a Facebookról.Az említett profilok, csoportok és oldalak tevékenysége Nigériára, Szenegálra, Togóra, Angolára, Nigerre és Tunéziára összpontosított, de részben Latin-Amerikát és Délkelet-Ázsiát is érintette. Az oldalak helyi lakosoknak és híroldalaknak tüntették fel magukat, és gyakran tettek közzé álhíreket tartalmazó bejegyzéseket politikai vonatkozású hírekkel kapcsolatban. Ezek között szerepeltek választások különböző országokban, jelöltek véleményei és politikai ellenfelek bírálatai.