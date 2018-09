Többet járnak moziba a magyarok

A 2016-os év után tavaly is meghaladta a 100 milliárd forintot Magyarország filmipari költése. Az NMHH Nemzeti Filmirodájának nyilvántartása alapján 2017-ben a filmes összköltés 108,2 milliárd forint volt, és idén júliusig is elérte a 44 milliárd forintot. 2014-ben 56,4 milliárd, 2013-ban 54,2 milliárd forint volt az elköltött összeg.Az idei év első félévének összesített adatai alapján a Bosszúállók: Végtelen háborúra váltottak a legtöbben jegyet a magyarországi mozikban, mintegy 566 ezren voltak kíváncsiak a filmre, amelyet a Deadpool 2 (374 ezer néző) és a Valami Amerika 3 (370 ezer néző) követett a sorban. Ha külön-külön megnézzük az első és a második negyedévet, akkor a magyar alkotás az első negyedévet uralta 349 ezer nézővel, amikor A szabadság ötven árnyalatára 261 ezren, a Fekete Párducra pedig 256 ezren váltottak jegyet. A második negyedévet a Bosszúállók nyerte 566 ezer nézővel, ezüstérmes lett a Deadpool 2 (374 ezer néző), amelyet a Jurassic World: Bukott birodalom követett 339 ezer mozilátogatóval. A magyar filmek népszerűségét már a 2017-es negyedik negyedév statisztikája is tükrözte, akkor A Viszkis című film volt a harmadik helyezett a mozikban 270 ezer nézővel.Az art mozikban az idei első félévben egy másik magyar alkotásra, a Testről és lélekről című filmre váltottak legtöbben, 25 ezren jegyet, a magyar alkotást A legsötétebb óra (24 ezer néző) és a Három óriásplakát Ebbing határában (22 ezer néző) követte. A második negyedév győztese, a Bosszúállók - Végtelen háború (14 ezer néző) a teljes félévben a hetedik helyet érte el a művészmozikban.Az art mozikban egyébként a magyar filmek már tavaly is folyamatosan dobogós helyezéseket értek el minden negyedévben. A második negyedévben például a négy legnézettebb film magyar alkotás volt: a Kincsem (32 ezer néző), az 1945 (20 ezer néző), a Testről és lélekről (19 ezer néző) és a Brazilok (9,5 ezer néző), a negyedik negyedévben pedig két kivétellel az első hat helyezett volt magyar film, a lista élén az Aurora Borealis című alkotással, amelyre 30 ezren váltottak jegyet.Tavaly Magyarországon összesen 285, idén eddig 144 film gyártását regisztrálták, amelybe beletartoznak a külföldi filmek, a koprodukciók és a magyar alkotások is. Jelentős összeget, 20,8 milliárd forintot költöttek el a The Alienist című amerikai sorozat alkotói, amelynek főbb szerepeiben Daniel Brühl, Luke Evans és Dakota Fanning látható. Magyarországon forgatták Jennifer Lawrence főszereplésével a Vörös veréb című thrillert, amelyre 11,3 milliárd forintot költöttek, a nemrég bemutatott A kém, aki dobott engem című film - Mila Kunis-szal és Kate McKinnonnal - pedig 9 milliárdos büdzsével valósult meg.A forgalmazók jelentése szerint a magyar filmszínházaknak tavaly 15,1 millió látogatója volt, amely mintegy félmillióval haladja meg a 2016-os, 14,6 milliós nézőszámot. A mozik jegyárbevételei is nőttek: a bruttó összeg tavaly 20,9 milliárd forint volt, míg 2016-ban 19,8 milliárd forintot tett ki. Az átlag jegyár 2017-re minimálisan, 1375,5 forintra emelkedett a 2016-os 1357 forinthoz képest. Tavaly is júliusban és decemberben volt a legnagyobb forgalom a mozipénztáraknál, ami megfelel a korábbi évek tendenciájának. A nyári hónapban 1,49 millió, az év utolsó hónapjában pedig 1,88 millió látogatót jegyeztek, ami szintén emelkedést jelent a 2016. decemberi 1,63 milliós nézőszámhoz képest. Idén az első negyedévben 3,8 millióan, majdnem 300 ezerrel többen mentek moziba, mint a tavalyi év elején, az idei második negyedévben - a tavalyi év hasonló időszakának 3,41 milliós nézőszáma után - 3,48 millió volt ez a szám.