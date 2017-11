Tomboltunk a virtuális valóságban - Miközben a testünk elfáradt és nevetség tárgya lett

Bár csak rövid ideig használtuk a HTC Vive-ot, az első benyomásunk a teljes ledöbbenés volt, elképesztő új élményt ad a virtuális valóság. A technológia még messze nem tökéletes, nem is mindig működik gördülékenyen és a grafikának is van még hova fejlődnie, hogy élethűbb legyen, de már most látszik, hogy hatalmas potenciál lehet benne. És nem csak a játékok terén. Akár chatelhetnénk is ismerőseinkkel, az IKEA lakberendező szoftvere már most is elérhető, illetve akár oktatásra is el tudnánk képzelni, a felhasználási lehetőségek sora végtelen.

Forrás: AFP, fotós: Glenn Chapman

Virtuális valóság vagy kiterjesztett valóság? A virtuális valóság (virtual reality, VR) egy digitális technológiával létrehozott világ, egy olyan, számítógéppel alkotott környezet, amiben a felhasználó is jelen van. A kiterjesztett valóság (augmented reality, AR) a valóság egyfajta kibővítése, például amikor a mobilunk kamerájával szétnézve egy adott környéken megjelenik az éppen a kamerában látható boltok nyitva tartása.

Egyik kollégánk körülbelül kétszer 30 perces játékteszt alapján az alábbi véleményt fogalmazta meg:

Másik kollégánk két játékot próbált ki. Az ő tapasztalatai:

A Microsoft XboX 360-ához tartozó Kinectet évek óta használom alkalmanként, illetve az online játékok világa is közel áll hozzám, így a tesztelt játékok működésének felismerése, az eligazodás a lobbyban viszonylag gyorsan ment, de láthatólag az ettől a világtól távolabb álló kollégáknak ez már nagy nehézséget okozott. Magyarul a VR játékok használata olyan előzetes tudást/érzéket igényel, ami eleve kizár egy sor lehetséges játékost/vásárlót. Ugyanakkor ha valakinek setupolták a gépet és a VR-t, akkor már egy játék élvezhetősége akár a teljesen nulla tapasztalattal rendelkezőknek is szuper lehet.Maga az irányítási rendszer ötletes és jól működik. Viszont az alapvetően egy helyben állós játékokkal élvezetesebb volt játszani, vagyis amikor a játék cselekménye viszi helyszínről helyszínre az embert, mint régen az arcade-es játékokban, amikor a fizikailag megfogható műanyag pisztolyokkal célozva kellett zombikra (pl. House of the dead sorozat) vagy bármi másra vadászni.Csak egy aktív mozgással játszható játékot próbáltam ki, de ennél egyrészt hamar megfájdult a fejem (ez valószínűleg tanulható skill, mint a 3D-s szemüveg), másrészt a mozgás megoldás itt nem túl fancy: oda ugrasz hirtelen, ahova egy kis szaggatott vonallal kijelölöd a pályán az érkezési pontot. Ez kicsit komolytalan is és nem is túl életszerű, így rontja a játék amúgy nagyon komolyan valósághű érzetét.Az egyik játék lobbjában például az űrben állunk (Raygun Commando), egy másik játékban (Deadly Hunter) egy nagyon szépen kialakított dzsungelszerű ősi terepen, az in-game helyszínek is elképesztően élethűek. A VR-nak talán ez a legnagyobb újítása: tényleg teljesen úgy érezzük, hogy egy másik világban járunk.Tíz perc különféle menükben való szerencsétlenkedés után jutottam el addig, hogy el is tudjam indítani az elsőt.Az első Raygun Commando névre hallgatott, leginkább a játéktermek konzolos, lövöldözős játékaira emlékeztetett, ahol egy fegyverrel a kezemben kellett felvennem a harcot a gonosz robothadsereg ellen. A szűkös irodai környezet sajnos nem adott lehetőséget arra, hogy bebújjak a fedezéket nyújtó oszlopok mögé, miközben a gonosz robotok lézerrel lőttek rám, bal kezemben lévő pajzzsal viszont kiválóan tudtam hárítani támadásaikat, miközben jobbommal viszonoztam a tüzet.

Forrás: Portfolio

A virtuális valóság teljesen magába szívott, a fejlettebb mai számítógépes játékoknál gyengébb grafika ellenére is. A kontrollerek elképesztően jól kézre álltak, az elsütőbillentyűt imitáló gomb különösen növelte a játékélményt. A játék egyszerűsége és statikussága ellenére is jó élmény volt, de komplexitását és interaktív mivoltát tekintve nem érte el még egy egyszerűbb számítógépes játék színvonalát sem.A másik program a War Thunder volt. A játékot többé-kevésbé optimalizálták VR-szemüvegre is, de a HTC-s kontrollerrel nem működött, így a laptop billentyűzetével és egerével, vakon kellett irányítanom. Szerintem kevésbé rutinos játékosoknak ez gyakorlatilag lehetetlen lenne.

Forrás: Portfolio

A konklúzió:

A HTC VR-technológiájára optimalizált játékok kiváló élményt nyújtanak, viszont narratívájukat, grafikájukat és interaktív mivoltukat tekintve még messze sem érik el a PC-játékokat. Persze nem is feltétlen érdemes ugyanazt az élményt keresni, de a technológia még látványosan gyerekcipőben jár. A VR-ban lévő potenciál viszont hatalmas, öt-tíz év múlva könnyen lehet, hogy úgy tekintünk majd a PC-játékokra, mint ma a Pac-Manre. A HTC elsütőbillentyűs kontrollerjei különösen kényelmesek.

A technológia kezeléséhez szerintem jelentős tapasztalat kell, egy olyan ember, aki sosem játszott számítógépen valószínűleg az életben nem tudná kitalálni, hogy indíthat el a VR-konzolon egy játékot. Hatványozottan igaz ez, ha egy olyan játékot veszünk alapul, amely nincs a HTC kontrollereire optimalizálva.

Hatalmas hely és hányinger-tűrő képesség szükséges a játékélmény maximalizálásához.

Először egy vadászrepülővel próbáltam meg repülni, a program egyből berakott pilótafülke nézetbe. Mivel életemben másodszor próbáltam VR-szemüveget, gyakorlatilag azonnal rosszul lettem. Hányingerrel küszködve vettem fel a harcot egy Sparviero-bombázóval, majd miután valami csoda folytán leszedtem, inkább úgy döntöttem, berekesztem ezt a kalandot és inkább egy harckocsival próbálok szerencsét.Az émelygő érzés alábbhagyott, de részben fennmaradt, ahogy a parancsnoki toronyból irányítottam nehéz harckocsimat (talán kevésbé esetlenül, mint a repülőt), egy T25-ös azonban viszonylag gyorsan ellátta a bajomat.Abbahagytam a játékot. Körülbelül fél órába telt, mire a szédelgés elmúlt.