Tömegével verik át a nyugdíjasokat: támadnak az unokázós csalók

2018-ban kétszer több idős embert érintő pénzügyi átverésről jelentettek a bankok a pénzügyminisztériumnak, mint 5 évvel korábban: mintegy 24 454 esetet. A bankok folyamatosan képzik a dolgozóikat, hogy a kiszolgáltatott időseket igyekezzenek megvédeni a csalóktól, idejében felismerjék a csalásra utaló jeleket, sőt, még az időskori elbutulás jeleire is figyelnek.Az idősek védelme már csak azért is fontos kormányzati cél, mert naponta több mint 10 ezren töltik be a 65. életévüket Amerikában, és ők egyre csak többen lesznek: 2030-ra már az amerikai népesség ötöde 65 év feletti lesz becslések szerint.Az egyik elterjedt módszer az "unokázós" csalás, amikor felhívnak időseket, és az ő unokájuknak adják ki magukat, aki valami nagy bajba került, és azonnal kellene neki pénzt küldeni. A Magyarországon is ismert csalásról itt és itt írtunk.Előfordult olyan eset, amikor egy idős férfi 30 ezer dollárt akart utalni az elméletileg épp Mexikóba utazott, bajba jutott unokájának. A banki ügyintéző gyanút fogott, ezért arra kérte az illetőt, azért hívja csak fel az unokáját a biztonság kedvéért, és persze kiderült, hogy csak egy unokázós csalásról van szó.Egy tavaly májusban elfogadott új törvény lehetőséget ad arra, hogy a banki ügyintézők - ha gyanús esetet észlelnek - jelenthetik a rendőrségnek illetve időseket védő szervezetnek az adott tranzakciót, sőt, egyes államokban a banki ügyintézőknek megadták a lehetőséget arra is, hogy ilyen esetben megakadályozzanak vagy késleltessenek egy átutalást, esetleg a család valamelyik tagjával felvegyék a kapcsolatot.Egy tavalyi esetben például egy 76 éves nyugdíjas 80 ezer dollárt bukott el egy unokázós csaláson, életének nagyjából teljes megtakarítását. A csaló azt állította, hogy ügyvéd, és az unokája részegen balesetet okozott, a károkra és jogi költségekre kérte a pénzt. az idős hölgy felvette a 80 ezer dollárnyi készpénzt, majd ahogy az "ügyvéd" kérte, futárral küldte el egy megadott címre. "Úgy éreztem magam, mintha meghalt volna valaki a családomban" - mondta az eset kapcsán az átvert nagymama.