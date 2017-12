Történelmet írhattak volna, helyette óriási bukást hozhat a német energiaforradalom

Példának tartották, de óriási bukást hozhat a német modell

Németország vállalása értelmében az ország szén-dioxid-kibocsátásának az 1990-es szinthez képest 40 százalékkal kellene csökkennie 2020-ig. Ezzel szemben 2015-ben alig több mint 25 százalékos csökkenésnél tartottak, tavaly pedig kis mértékben még nőtt is a kibocsátás.

Vörös zónában

Felülírta az élet

Ehelyett közös szabályokra, és egy európai belső energiapiacra van szükség; a politikának nem szabad elborzasztania a gazdaságot és a polgárokat zöld álmokkal

Az Energiewende politikájának központi ígéretei a német gazdaság tiszta, klímabarát energiaforrásokra való átállítása, valamint az elérhető és kiszámítható villamos energia árak biztosítása volt. A sokak szerint példaértékű német energiapolitika azonban a jelek szerint korántsem működik tökéletesen egy új tanulmány szerint.A megújuló energiaforrások fejlesztésére fordított súlyos euró tízmilliárdok ellenére az ország szén-dioxid-kibocsátása stagnál 2014 óta, szemben a folyamatos emissziócsökkentést kitűző tervekkel. Az üvegházgáz-kibocsátás szintje így jócskán meghaladja a célul kitűzöttet, ráadásul ez a helyzet immár a hetedik egymást követő évben áll fenn.Az Energiewende becsült költségei már 2015-ig elérték a 180 milliárd eurót, ez az összeg pedig 2025-re 520 milliárd euróig emelkedhet - állapítja meg a tanulmány, amely ugyanakkor a fosszilis energiahordozók használatának társadalmi, egészségügyi, környezeti költségeit nem vizsgálja.A probléma egyik fő oka, hogy az alkalmazott eszközök nem illeszkednek a célrendszerbe - hangsúlyozza a Prognos intézet dpa hírügynökség által is ismertetett, a hivatalos szövetségi kormányzati adatokon alapuló tanulmánya . A hatékonytalan eszközökre a legjobb példát talán a német fogyasztók által a megújuló energiaforrások támogatására kifizetett, tavaly összességében 24,2 milliárd eurós tétel jelenti. Ez egyben a legfontosabb tényezője annak, hogy a németországi fogyasztói árak nemzetközi összevetésben magasak.A németországi villamosenergia-ellátás minősége 2016-ban továbbra is magas volt az európai előírásoknak megfelelően. Ugyanakkor a villamosenergia-ára továbbra is magasak. Az ipari tarifák ugyan 2014 óta csökkenő tendenciát mutatnak, a háztartások villamosenergia-árai azonban 2014 óta stagnálnak. Bár a villamos energia tőzsdei árai 2016-ban tovább csökkentek, a jelentés szerint viszont e téren fordulat és az árak emelkedése valószínűsíthető - 2011 óta először.Míg a szövetségi kormány célja egyértelműen az volt, hogy a 2010-es évtizedben az ország primerenergia- és villamos energia fogyasztása egyaránt csökkenjen, a tények azt mutatják, hogy 2015 óta a fogyasztás újra nőtt. Ennek egyik oka az lehet, hogy az energiahatékonyság (vagyis az energiafogyasztás bruttó hazai termékhez viszonyított aránya) a várt javulással szemben csökkent, és a mutatók továbbra is a vörös zónában állnak.A megújuló energiaforrások bővülése ugyanakkor jelentősen meghaladja a célzott pályát, ez azonban infrastrukturális kihívásokhoz vezetett. A trendben némi változás tapasztalható, a megújulók terjedési folyamata 2016-ban jelentősen lassult a megelőző évhez képest.Pozitív pont az is, hogy az atomerőművek bezárása ellenére sem lépett fel kapacitáshiány a németországi villamosenergia-ellátásban, pedig a 2011-es fukusimai nukleáris balesetet követően az atomerőművek fokozatos bezárásáról hozott döntést követően sokan ettől tartottak. Igaz, ezért "cserében" az ország jelentős mennyiségű nukleáris alapon termelt áramot importál a környező országokból, saját termelésében pedig jókora súlyt képvisel a lignit. Az ellátás biztonsága továbbra is garantált, azzal együtt, hogy a hálózat bővítése több évvel csúszik az eredeti tervekhez képest, bár az előző évhez képest nincsenek további késések.A német kormány 2010 őszén mennyiségi célokat határozott meg a hosszú távon biztonságos, gazdaságos, környezetbarát és éghajlatbarát energiaellátás elérése érdekében. Ennek keretében rögzítették: az energiatermelés fokozása és a megújuló energiaforrások szerepének növelése kulcsfontosságú. A kormányzat akkor még azzal számolt, hogy az országban működő atomerőművek élettartamát és üzemidejét meghosszabbítják. Ezt később a fukusimai katasztrófa felülírta, és a Merkel-kormány pár héttel a Japánban történteket követően úgy döntött, 2022-ig az összes Németországban működő atomerőművet bezárja.A 2016-os fejleményeket is vizsgáló jelentést a Prognos a bajor iparosok szövetségének (VBW) megbízásából készítette el; először 2012-ben tekintették át a német energiapolitika állását. A VBW érthető módon az ipar szempontjából közelít az energiaátmenet kérdéséhez. Álláspontjuk pedig meglehetősen egyértelmű, amennyiben egyértelműen ellenzik a német klímapolitika további szigorítását. A szervezet szerint a 2050-es éghajlat-változási cselekvési tervben a szövetségi kormányzat önkényesen határozott meg konkrét célokat az egyes ágazatok számára. További probléma szerintük, hogy hiányzik a technológiai és gazdasági megvalósíthatóság vizsgálata, illetve az európai szabványokkal való összehangolás is.- fogalmaztak a jelentés kapcsán kiadott sajtóközleményükben.Márpedig ebből a helyzetből a kiutat sem lesz egyszerű megtalálni: például a fenti tanulmányt megrendelő - a német autóipar érdekeit is képviselni szándékozó - VBW szerint a dízel technológiára egyenesen szükség van a klímavédelmi célok eléréséhez, ehelyett inkább a lakóépületek energiahatékonyságának javításában rejlő potenciált ajánlják a politika figyelmébe. Ha ez utóbbi kérdésben könnyen közös nevezőre is juthat a politika a gazdaság képviselőivel, a dízel ügyében várhatóan már nehezebb dolguk lesz a kompromisszumot illetően, ahogyan a magas energiaárak és üvegházgáz-kibocsátás területén is kemény menetekre lehet számítani.