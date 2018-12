Történelmi csúcsáról fordult le az OTP

A csütörtöki piaczárás felé közeledve továbbra is esik a magyar tőzsde, a BUX 10,1 milliárd forintos forgalom és 785 pontos mínusz mellett 1,9 százalékkal került lejjebb. A magyar tőzsde az elmúlt hetekben valósággal szárnyalt, míg a német DAX index mindeközben inkább szenvedett, azonban egyelőre úgy tűnik, hogy a hazai részvénypiac ralija megtorpanhat.A hazai vezető részvények közül az OTP jelentős emelkedést követően november végén erőt gyűjtött, majd a bankpapír a januári, 11 780 forintos tetőt áttörve kedden és szerdán is történelmi csúcson zárt, majd a csütörtöki kereskedésben irányadó, negatív részvénypiaci hangulattal párhuzamosan az OTP is lefordult és a bankpapír árfolyama 2,8 százalékkal került ma lejjebb.A blue chipek közül az elmúlt napok egyik nagy meglepetését a Richter szolgáltatta, miután a gyógyszergyártó részvényei nagyot emelkedtek. A papír emelkedését érdemben támogathatták a Richter saját részvényvásárlásai is, míg a Részvény jelentős emelkedése után az árfolyam a hét elején a rövid távú túlvettség jeleit mutatta. Arról, hogy a Richter esetében miyen technikai szintekre érdemes figyelni, itt írtunk részletesen A negatív részvénypiaci hangulat ellenére a Rába és a Waberer's részvényei emelkednek, a Waberer's részvényei idén közel 50 százalékkal kerültek lejjebb, a részvény november második felében bár felpattant, az árfolyam ez követően ismét lefordult, ugyanakkor a Waberer's részvényei csütörtökön ismét emelkedéssel próbálkoztak meg.