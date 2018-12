A nagy hétfői esés után a szerdán felpattantak az amerikai tőzsdék, a tengerentúli részvényindexek szárnyaltak, a Dow történelmi 1086, pontos erősödéssel zárta a hét harmadik napját, az S&P500 5 százalékos emelkedése mellett a Nasdaq 5,8 százalékkal került feljebb. A hétfői zuhanás után a Donald Trump igyekezett megnyugtatni a befektetőket, és keddi nyilatkozatában az amerikai elnök a kedvező vételi lehetőségekről beszélt az amerikai részvénypiacokon, míg a Wall Street Journalnak szerdán nyilatkozó Fehér Házi tisztségviselő szerint Jerome Powell Fed-elnök pozíciója biztos, ami szintén megnyugtathatta a piaci szereplőket. A befektetők mindemellett kedvezően fogadták az USA és Kína januárban folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos beszámolókat is.

Napi limittel emelkedik az Est Media árfolyama 2018.12.27 12:59

Míg az ünnepet követő rövidített kereskedési hetet eséssel kezdte a magyar tőzsde és a hazai blue chipek is kivétel nélkül lejjebb kerültek, az Est Media részvényei az átlagosnál magasabb, 187 millió forintos forgalom mellett napi limittel emelkednek ma. A társaság ma jelentette be, hogy 3 millió forint pénzbeli hozzájárulás és 100 százalékos tulajdonosi részvétel mellett gazdasági társaságot alapít E.M. Prime Holding vagyonkezelő Kft. néven, abból a célból, hogy a cég az Est Media jövőbeli holdingcégeként szolgáljon. A bejelentés után az Est Media részvényei napi limittel egészen 143 forintig emelkedtek, míg a társaság részvényeinek idei teljesítménye is figyelemre méltó, az Est Media árfolyama idén 160 százalékkal került feljebb.