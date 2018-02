Története egyik legjobb eredményét érte el az INA

A kedvező eredmény főként a kutatás-termelési tevékenységnek köszönhető, de a finomító és marketing, illetve az értékesítés is jelentősen hozzájárult az eredmények javulásához az INA közlése alapján. A kutatási és termelési tevékenység 42 százalékkal növelte a működésből származó nyereséget, amely így elérte a 1666 millió kunát. A finomítói és marketing tevékenység - a kiskereskedelmi ágazattal együtt - 806 millió kuna egyszeri tételek nélküli EBITDA-t eredményezett, a 2016-os 350 millió kunához képest. A 2017-ben a nagyberuházások elérték 1393 millió kunát, ami a 2016-os év szintjén maradt. A nettó adósság 1397 millió kunára csökkent: az adósság és a tőke aránya történelmileg alacsony szintre, 10,8 százalékra esett vissza.Áldott Zoltán, a cég igazgatótanácsának elnöke szerint az INA csoport történetének egyik legjobb eredményét érte el tavaly. Két általános részre osztották a működést, ahol az egyik a növekedésre, míg a másik a hatékonyságra összpontosított; mindkét területen kiváló eredményt értek el - jelezte. A termelésoptimalizálás a meglévő mezőkön (Full Field Optimization - FFO), valamint a sikeres bányászat a hazai földgáztermelés növekedéséhez vezetett, és elérte a 10 évvel ezelőtti szintet - hangsúlyozta Áldott. Hozzátette: a finomítói és a marketing tevékenység erőteljesen hozzájárult az EBITDA kedvező alakulásához, ami az elmúlt tíz év legjobb eredménye. Ugyanakkor - mondta - ki kell emelni, hogy a sziszeki finomító továbbra is veszteséget termel, amely 2017-ben elérte a 207 millió kunát, 2016-ban pedig a 264 millió kunát, és így tovább terheli a finomító tevékenység hatékonyságát.Az INA 49,08 százaléka a Molé, és a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát államé.