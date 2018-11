Tovább darabolná magát a GE, méghozzá sürgősen

A legfontosabb cél jelenleg a társaság adósságainak csökkentése, az eszközértékesítések pedig számos lehetőséget kínálnak erre - mondta Culp a CNBC-nek , aki arra is utalt, hogy a GE Power, vagyis a vállalat gyengélkedő villamosenergia-ipari üzletágának alapjait is igyekeznek kiigazítani. Culp szavai szerint akár a repülési üzletággal kapcsolatos ügyletek is elképzelhetők, de az egészben vagy részletekben való értékesítés nem tartozik a top prioritások közé. A korábbi vezérigazgató, John Flannery egy évvel ezelőtt 20 milliárd dolláros eszközértékesítési tervet jelentett be, aminek jelentős része nem vagy nem a kívánt eredménnyel valósult meg.Az idei harmadik negyedévben a GE 22,8 milliárd dolláros veszteséget produkált, éves osztalékát 4 centre vágta vissza, és befektetőivel közölte, mélyülő szövetségi számviteli nyomozással néz szembe. A villamosenergia-üzletág 631 millió dolláros veszteséget termelt, a GE pedig 22 milliárd dolláros goodwill értékvesztést jelentett be a korábban várt, ám utóbb valószínűtlenné váló jövőbeli profitokra tekintettel.Ezután több elemző lefelé módosította a társaság rérszvényárfolyamára vonatkozó célárat, megkérdőjelezve a GE likviditását is. A Credit Suisse és CFRA hétfőn 12 dollárról 10, illetve 9 dollárra csökkentette árfolyam-várakozását egyéves távon a pénzügyi mutatók bizonytalanságaira hivatkozva, míg a JP Morgan az előző héten vitte le 10-ről 6 dollárra a célárat.A GE bizonyos vállalati kötvényei már messze névértékük alatt forognak, a kötvénybefektetők short pozícióinak aránya emelkedik, az ötéves CDS pedig 176,5 bázispontra, hatéves rekord magasságba emelkedett az IHS Markit adatai alapján. A GE teljes adósságállománya 114 milliárd dollár volt a harmadik negyed végén, ami 3,7-szeresen meghaladja a saját tőkéjét, és négyszeresen az iparági átlagos sajáttőke-arányos adósságmutatót.A társaság részvényárfolyama hétfőn közel 7 százalékos zuhanással 8 dollár alatt zárt, miután a társaság adósságainak biztosítási költsége hatéves csúcsra emelkedett.