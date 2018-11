Tovább dübörög a növekedés a Masterplastnál

A bevétel

Növekedési pályán maradt a Masterplast 2018. harmadik negyedévében is, a társaság árbevétele éves összevetésben 7 százalékkal, 28,48 millió euróra nőtt. A vállalat jellemzőentevékenykedhetett a július-szeptemberi időszakban.

A legnagyobb bevételt adó magyar piacon a még futó európai uniós energetikai hatékonyság javító pályázatok és az állami otthonteremtési program következtében megnövekedett társasház-építések voltak a fejlődés fő összetevői. A lakásépítési piac bővülése elsősorban a fővárosban és a nagyobb városokban megvalósuló beruházásoknak volt köszönhető. A Masterplast a harmadik negyedévben 9,6 millió eurós árbevételt ért el a magyar piacon, ami 18 százalékos növekedést jelentett éves összevetésben.

A forgalom szempontjából második legnagyobbnak számító export piacokon összességében stagnált a bevétel. Romániában jelentős visszaesést hozott a július-szeptemberi időszak az építőiparban, és ezzel együtt a Masterplast ottani forgalmában is. A legnagyobb fejlődést Lengyelországban érte el a társaság, ahol az egy évvel korábbihoz képest 43 százalékkal, 2,5 millió euróra bővült az árbevétel a harmadik negyedévben. Ukrajnában közel ötödével, 2,9 millió euróra nőtt a vállalat forgalma.

A profit

Az egyes termékek közül továbbra is a homlokzati hőszigetelő rendszerek adták a legnagyobb hányadot a bevételben, ahol a negyedévben 8%-kal emelkedett a forgalom. A tetőfóliák és tető elemek árbevétele 4%-kal csökkent, míg a szárazépítészeti rendszerek területe 12%-kal nőtt. A hő-, hang- és vízszigetelő anyagok termékcsoportban 26%-kal, míg az építőipari kiegészítő termékek esetében 15%-kal a nőtt a forgalom 2017. azonos időszakához képest. Az ipari alkalmazások termékcsoportban pedig 14%-os forgalom gyengülést ért el a csoport a bázisidőszakhoz képest, ahol elsősorban a gyártási alapanyagok értékesítése esett vissza jelentős mértékben.A cégcsoport a harmadik negyedévben jelentősen növelte a szabadkai üvegszövet gyárának kibocsátását és kisebb mértékben a káli habfólia üzem termelését. Elsősorban a bővülő szabadkai termelésnek köszönhetőenés növekedett a gyártási eredménye. Ugyanakkor a vállalat eladta a 2018-ban bezárt sepsiszentgyörgyi EPS gyártósorát, ami mintegy 270 ezer euróval rontotta a negyedéves eredményét.A növekvő árbevétel, valamint az emelkedő kereskedelmi árrés azt eredményezte, hogy a vállalat üzleti eredménye az egyszeri tételek nélkül 32%-kal, egyedi tétellel együtt 14%-kal nőtt a harmadik negyedévben, elérve az 1,7 millió eurót. Az EBITDA 14 százalékkal nőtt és a profitráták is javultak az egy évvel ezelőtti szinthez képest: az EBITDA-szint 50 bázisponttal javult 7,7 százalékra, a működési eredményszint pedig 40 bázisponttal emelkedett, 6 százalékra.

Kedvezőbb bankkondícióknak tulajdoníthatóan a magasabb hitelkeret kihasználás ellenére is csak kis mértékben növekedett a társaság kamatköltsége a lezárt negyedévben. A negyedéves árfolyamhatások negatívan hatottak a pénzügyi eredményre, ami összesítve így is javult a bázis időszakhoz képest. A csoport adózott eredménye az utolsó negyedévben 3%-kal, szeptember végéig bezárólag közel 900 ezer euróval növekedett.

Mit hoz a jövő?

A magyarországi építőipari várakozások továbbra is pozitívak, a gyártási kapacitásunk folyamatos növelése, a már befejezett, illetve jelenleg is zajló fejlesztéseink jó alapot kínálnak ahhoz, hogy kihasználjuk az itthon és a régió más országaiban tapasztalható konjunktúrát. A frissített stratégiánknak megfelelően továbbra is az a célunk, hogy 2020-ra a régió vezető gyártó és disztribútor cégévé váljunk a szigetelési megoldásokhoz kapcsolódó termékek piacán

2020-ra kitűzött 110 millió eurós bevételi és 7,5 százalék feletti EBITDA margin célkitűzést.

- mondta el Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnöke.A Masterplast fő tevékenységét alkotó szigetelő- és más építőanyagok gyártását és értékesítését jelentős mértékben befolyásolja a külső gazdasági, iparági környezet alakulása. Az építőanyagok és kiegészítő termékek forgalma elsősorban az új épületek piacához köthető, míg a szigetelőanyagok (elsősorban hőszigetelés) forgalma mind az új építésű ingatlanok, mind pedig a felújítási piachoz kapcsolódik. A cég legfontosabb piacának számító Magyarországon az építőipari várakozások továbbra is pozitívak, habár a jövő év végével lezáruló áfakedvezmény visszavonása várhatóan már a következő negyedévben hatással lesz az új beruházások indítására.Figyelembe véve a kedvező piaci hangulatot, a társaság további növekedéssel számol a negyedik negyedévre is - elsősorban a magyar, az Export és a lengyel piacokon prognosztizált növekedéseinek tulajdoníthatóan -, ami magasabb gyártási és működési eredménnyel társulhat.A vállalat tavaly ősszel újabb, közel 6,7 millió eurós beruházást jelentett be szabadkai üzemében, amivel 15,1 millió euróra nőtt az ottani gyártási kapacitás megteremtésére és növelésére fordított összeg. Az új fejlesztés révén olyan szegmensek számára is kínálhat majd termékeket a cég, amelyek szorosan nem kötődnek az építőiparhoz. Az új, ipari divízió is fontos szerepet játszhat abban, hogy a társaság elérje a