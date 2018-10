Tovább emelkedhet a Mol, míg az OTP fontos támaszok felé közelít

Mol

Hatalmasat estek szerdán az amerikai tőzsdék, míg az eladói hullám az ázsiai részvénypiacokra is átgyűrűzött ma, az európai börzék is lejjebb kerültek, mindemellett Európában az esés mértéke nem volt drámai. A borús részvénypiaci hangulatban a hazai részvényindex is esett, a BUX 696 pontos mínusz mellett 1,9 százalékkal került lejjebb, a blue chipek felemásan teljesítettek, a hazai nagypapírok közül egyedül a Richter tudott emelkedni, a gyógyszergyártó árfolyama 0,8 százalékkal került feljebb. A Magyar Telekom mindemellett 0,8 százalékkal került lejjebb, az OTP 2,3, míg a Mol árfolyama 3,2 százalékot esett.Az elmúlt hónapok emelkedése után a Mol szerdán új lokális csúcsot ütött, a negatív részvénypiaci hangulatban azonban az árfolyam lefordult és Mol nagyot esett ma. A Mol technikai képe összességében azonban pozitív, a trend rövid távon felfelé mutat a Mol számára, és amíg az árfolyam a 2890-es szint és a 2854 forintnál található 200-napos mozgóátlag által közrefogott támaszzóna felett marad addig lehet még tér a további emelkedés előtt.

OTP

Szeptember utolsó napján a korábbi hónapok folyamán irányadó kereskedési sáv aljáról pattant fel az OTP, majd a hatalmas emelkedést lassú lecsorgás követte. Az árfolyam szerdán már az 50-napos mozgóátlag alatt zárt be, majd a csütörtöki, masszív részvénypiaci esés közepette a bankpapír réssel a 10 000 forintos szint alá esett. Amennyiben a lejtmenet folytatódik, az OTP számára a következő támaszt az elmúlt hónapok kereskedési sávjának alját jelentő 9840 forintos szint jelenti majd. Míg további támaszokat a 9625 forintos szint és a májusi, 9510 forintos lokális mélypont jelent.

Richter

Bár szeptember második felében nagyot emelkedett az árfolyam, az elmúlt hetekben elfogyott a lendület és a Richter lefordult. A technikai kép rövid távon felemás, mivel az árfolyam az elmúlt hónapok folyamán egyre alacsonyabb csúcspontokat hagyott a grafikonon, azonban a kiemelt 5000 forintos támasz eddig háromszor is képes volt megállítani az esést. A Richter ma ismét emelkedik, amennyiben kitart a lendület, felfelé az 5215 forintos szint és az 5228 forintos 50-napos mozgóátlag által közrefogott tartomány jelenti a következő ellenállási zónát. Lefelé, első körben az 5000 forintos szint jelenti az első meghatározó támaszt a Richter számára.

Magyar Telekom

Az elmúlt napok felemás részvénypiaci hangulata és a mai nagy esések ellenére sem mutatott nagyobb kilengést a Magyar Telekom, az árfolyam továbbra is a 400 és a 395 forintos sávban oldalazik. Az elmúlt hetek kereskedési sávjából lefelé mozdulva el, az augusztusi, 388 forintos lokális mélypontot vehetné célba az árfolyam. Felfelé mindemellett a 400 forintos szintet áttörve a 404 forintnál található, 50-napos mozgóátlag, majd a 417 forintos szint jelent ellenállást.