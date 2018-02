Enyhe pluszban zárta a napot a BUX 2018.02.13 17:15

Emelkedéssel kezdte a keddi kereskedést a hazai börze. A BUX-index a nap második felében bár negatív tartományban is járt, a napot végül 0,2 százalékos emelkedéssel, 38 387 ponton fejezte be. A blue chipek közül az OTP részvényei 1,7 százalékos pluszban zártak, míg a Mol 0,2, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékos csökkenéssel fejezte be a kereskedést.

Nem tudott magára találni kedden a Richter. A társaság hétfői gyorsjelentése után tovább esett az árfolyam, a gyógyszergyár részvényei végül 1,7 százalékos mínuszban, 5500 forinton zárták a hét második napját.