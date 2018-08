A hazai részvényindex sem tudta függetleníteni magát az általános negatív hangulattól, a BUX index 3,2 milliárd forintos forgalom és 444 pontos mínusz mellett 1,2 százalékkal került lejjebb, a hazai blue chipek kivétel nélkül esnek, a Magyar Telekom közel 0,3, a Richter közel 1, a Mol pedig 1,3 százalékkal került lejjebb. Az OTP mindemellett 1,6 százalékkal került lejjebb, annak ellenére is, hogy a társaság ma hajnalban közzétett gyorsjelentésében rekordprofitról számolt be .

Az európai tőzsdék is esnek, a CAC40 1, a milánói tőzsde 1,3 százalékkal került lejjebb, a DAX pedig 166 pontos mínusz mellett 1,3 százalékkal került lejjebb. A befektetők büntetik a bankrészvényeket, miután a Financial Times arról írt , hogy az EKB bankfelügyeleti szárnya aggódik ki a török líra idei zuhanásával összhangban az olasz UniCredit, a francia BNP Paribas és a spanyol BBVA törökországi kitettsége miatt. Az erősen negatív piaci hangulat közepette a BNP Paribas 3,5, az UniCredit 3,2, míg a BBVA papírjai 3,7 százalékkal kerültek ma lejjebb, a spanyol pénzintézet esetében mindez közel 21 hónapos mélypontot jelent.

Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb a mínusz a magyar tőzsdén is, a BUX index 572 pontos mínusz mellett 1,5 százalékkal került lejjebb, a blue chipek közül az OTP teljesít a leggyengébben, a bankpapír 2,3 százalékkal került lejjebb ma, annak ellenére is, hogy az OTP a várakozásokat felülteljesítő második negyedéves beszámolójában rekordprofittal örvendeztette meg a befektetőket , azonban a török helyzettel kapcsolatos félelmek miatt a bankrészvények alulteljesítettek pénteken. A Mol mindemellett 1,4, a Richter pedig 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Magyar Telekom stagnál.

Az első dolog, amit megnézünk egy friss OTP-gyorsjelentésben, hogy mekkora profitot ért el a bank, és az magasabb lett-e, mint amire az elemzők számítottak. Most különösen érdekes volt ez az adat, mert előzetesen arra lehetett számítani, hogy az OTP rekordprofitot ért el. A rekord meg is lett, nem is kicsit, a közel 90 milliárd forintos adózott eredmény sokkal magasabb, mint amire az elemzők számítottak, és jóval magasabb, mint a Garancia eladásával megtolt 2008 harmadik negyedéven kívül bármikor, a 91 milliárd forintos korrigált eredmény pedig új rekord. Csak hogy perspektívába helyezzük, 3 hónap alatt több profitot ért el az OTP, mint 2011-ben, 2013-ban vagy 2015-ben egy egész év alatt. Pénzgyár lett az OTP, írtuk ezt már korábban is, de nem lehet elégszer leírni.

