Továbbra sem talál magára a BUX 2018.10.05 14:12

Az emelkedő amerikai kötvényhozamok vetettek árnyékot a tengerentúli tőzsdék hangulatára a csütörtöki kereskedésben, míg a hét utolsó napján az ázsiai részvényindexek is estek. A borús hangulat az európai részvénypiacokra is rányomta bélyegét, a nap első felében estek a technológiai részvények és különösen rosszul teljesítettek a nyersanyagkapcsolt cégek részvényei is. A kereskedés második felére ráfordulva az európai tőzsdék továbbra is esnek, a CAC40 0,3, a DAX 0,7 százalékkal került lejjebb, a spanyol tőzsde 0,5, míg a milánói börze 0,9 százalékkal került lejjebb.

A borús hangulatban a magyar tőzsde sem talál magára, bár a délelőtt folyamán a BUX a nap első felének esését ledolgozva előző napi záróértéke közelébe kapaszkodott vissza, később azonban elfogyott a lendület és a hazai részvényindex ismét lefordult. A BUX 5 milliárd forintos forgalom és 114 pontos mínusz mellett 0,3 százalékkal került lejjebb, a blue chipek közül egyedül az OTP tud emelkedni, a bankpapír árfolyama 0,1 százalékkal került ma feljebb. A Mol mindemellett stagnál, a Magyar Telekom 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Richternek ma is rossz napja van, a gyógyszergyártó árfolyama 1,3 százalékot esett.