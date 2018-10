A parlament már ma dönthet a lakás-takarékpénztárak állami támogatásának megszüntetéséről, ami középtávon akár javíthatja is az OTP versenyhelyzetét, hiszen a lakáshitel-piac egyik nagy szereplőjének kiesésével javulhat a piaci pozíciója.

Nagyot esett hétfőn a Duna House árfolyama, miután a parlament ma tárgyalja majd a lakástakarékpénztárakról szóló törvény módosítását, amelynek elfogadása esetén megszűnne az újonnan indított lakástakarékpénztári megtakarításokra adott állami támogatás. A Duna House tájékoztatása szerint amennyiben megszűnik a lakástakarékpénztárak állami támogatása, annak rövid távon negatív hatása lehet a Duna House eredményeire, míg a társaság menedzsmentje egyelőre kitart az idei profitcélja mellett és jövőre további eredménynövekedést vár a core tevékenységeknél. A Duna House árfolyama 7,8 százalékos eséssel zárta a hétfői kereskedést, majd az árfolyam a keddi piacnyitás után is nagyot esett, az eladói nyomás azonban enyhült ma délelőtt és a Duna House részvényeit előző napi záróértékük közelébe húzták vissza.

Tovább szárnyal az Est Media 2018.10.16 09:35

Tovább szárnyal az Est Media, a cég részvényei hétfőn napi limittel emelkedtek, miután a hétvégén bejelentették, hogy Andy Vajna cége bevásárolta magát a társaságba, az emelkedés ma is folytatódik, az Est Media árfolyama szintén limittel emelkedett a keddi piacnyitás után. Az Est Media 431 millió forintos forgalmával a legnagyobb forgalmú részvény a magyar tőzsdén, megelőzve a Molt és az OTP-t is. Mindemellett érdemes azt is megjegyezni, hogy a társaság piaci kapitalizációja az elmúlt napok emelkedése után immár 18,07 milliárd forintra emelkedett.

Bár az árfolyam ismét napi limittel emelkedett a keddi piacnyitás után, ezt követően azonban kissé mérséklődött az emelkedés üteme, az Est Media árfolyama 11 százalékkal került ma feljebb. A csődöt elkerülő Est Media idei teljesítménye is figyelemre méltó, az árfolyam idén 55 forintról 165 forintig emelkedett, ami 200 százalékos emelkedést jelent, míg a részvény az elmúlt két nap folyamán közel 44 százalékkal került feljebb.