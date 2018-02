Tovább vette a Richtert az egyik nagytulajdonos

Növelte részesedését a Blackrock

A Richter pénteken bejelentette , hogy a BlackRock befolyása 2018. február 13-án 5,58 százalékra emelkedett a társaságban. A BlackRock már tavaly december végén 5 százalék fölé növelte részesedését a Richterben, a mostani bejelentést tehát nem azért tette a Richter, mert küszöbátlépés történt.

Nagyot esett a Richter

Az elmúlt napokban hullámvasútra került a Richter árfolyama, vélhetően a gyors és nagymértékű árfolyamesés miatt vett további Richter-részvényeket a BlackRock. Az árfolyam zuhanása elsősorban a Richter egyk fontos készítményével, az Esmyával kapcsolatban megjelent rossz hírnek tudható be. Az Európai Gyógyszerügynökség illetékes bizottsága (EMA) átmeneti intézkedések végrehajtását kezdeményezte a Richter Esmya-készítményével kapcsolatban, az EMA Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) azt követően indított felülvizsgálati eljárást, hogy a készítményt használó betegek esetében felmerült a májkárosodás gyanúja. A PRAC ajánlása szerint az Esmyaval elkezdett kezelések befejezhetők, azonban a Bizottság új kezelések elindítását nem javasolta, mindemellett az Esmyaval kezelt, méhmiómában szenvedő nők esetében rendszeres időközönként végrehajtandó májvizsgálatot is javasoltak.A Richter ennek következtében az előzetesen tervezett múlt hét csütörtöki időponttal szemben ezen a héten hétfőn hajnalban tette közzé negyedik negyedéves beszámolóját. A gyorsjelentést követően a gyógyszergyártó sajtótájékoztatót tartott, ahol a vállalat vezérigazgatója, Orbán Gábor arról beszélt, hogy az Esmya forgalmában akár 50 százalékos visszaesés is bekövetkezhet.A Richter árfolyama hétfőn és kedden tovább esett, majd a csütörtöki kereskedésben látott felpattanás után pozitív korrekciót láthatunk. A részvény forgalma az elmúlt napok folyamán az átlagosnál lényegesen magasabb volt, február 13-án, vagyis aznap, amikor a BlackRock tovább növelte részesedését, 7,6 milliárd forintot tett ki, az aznapi forgalomnak közel 56 százalékát a BlackRock vásárlásai adhatták.