További növekedésre számít a Masterplast

Milyen volt 2017?

A vállalat 2017-re azt tervezte, hogy az árbevétel, az EBITDA és az adózott eredmény is emelkedik 2016-hoz képest. A menedzsment legfrissebb előrejelzése alapján az idei tervek teljesülnek, sőt, az árbevétel és az adózott eredmény magasabb lehet, mint amit a cégvezetés előre jelzett. Az EBITDA és az adózott eredmény marzs valamivel alacsonyabb lehet, mint ami a tervekben szerepelt. A bevételek növekedésében elsősorban a magyar, a lengyel és a szlovák operáció játszott fontos szerepet, a marzsok pedig részben azért lehetnek alacsonyabbak idén, mint ami a korábbi tervekben szerepelt, mert az év során elindult új szabadkai kapacitással kapcsolatban extra költségek merültek fel.

Mik az előrejelzések?

A szabadkai üzemben 2018 végén kerül sor a káli gép áthelyezésére, a kapacitások folyamatosan bővülnek, folytatódik a hatékonyságjavítás és a szortimentbővítés.

A káli üzemben megduplázódik a kapacitás, és cél az ipari fókusz növelése.

2018-ban 93,2 millió euró árbevételt, 6,1 millió euró EBITDA-t és 2,8 millió euró adózott eredményt jelez előre a menedzsment, az EBITDA marzs 6,5, az adózott eredmény marzs 3 százalékra emelkedhet. A célok meghatározásánál igyekezett konzervatív maradni a menedzsment, a bevételek várhatóan mérsékelt növekedése mögött nem csak ez áll, hanem az is, hogy a román operációban olyan termékek értékesítését is leépíti a cég, amelyek alacsony marzsot hoztak, ez viszont összességében javíthatja a cégcsoport profitabilitását.

A 2020-as célkitűzést is felfelé javította a cégvezetés, a Masterplast 2020-ban 110 millió euró feletti árbevételt és 7,5 százalék feletti EBITDA-hányadot érhet el.

Tőkepiaci tervek

Mit mond a menedzsment?

Tibor Dávid a Portfolio-nak adott interjúban elmondottakat újra megerősítette, a Masterplast célja, hogy a közkézhányad a mostani 28 százalékról emelkedjen, ami egyrészt a mostani nagytulajdonosok részvényértékesítésével vagy tőkeemeléssel is elérhető.A tulajdonosok támogatják az osztalékfizetést a Masterplastnál, a menedzsment célja az, hogy hosszútávon fenntartsa az osztalékfizetést. A következő évek osztalékfizetését elsősorban a növekedési lehetőségek befolyásolják, el kell dönteni, hogy mivel járnak jobban a részvényesek és a vállalat. Ha vannak olyan beruházási lehetőségek, amelyek viszonylag gyorsan értéket teremtenek, és a részvényárfolyamban hozhatnak emelkedést, akkor lehet, hogy az osztalék mértéke csökkenni fog, ha a menedzsment nem lát ilyen lehetőségeket vagy a beruházásokkal párhuzamosan az osztalékfizetés is megvalósítható, akkor marad az osztalékfizetés szintje. Az osztalékfizetés fontos a menedzsmentnek, de a legfontosabb, az, hogy mi a legjobb a vállalat értékteremtése szempontjából."A nagy beruházások lehetőséget teremtenek arra, hogy új szintre emeljük a Masterplast működését és piaci jelenlétét. Meggyőződésem, hogy az eddig meghozott intézkedéseink, illetve a közeljövőben tervezett változtatások eredményeként sokkal versenyképesebbek leszünk mind a gyártásban, mind az értékesítésben, és új piacokra is be tudunk majd lépni" - mutatott rá Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnöke."Komoly reményeket fűzünk hosszú távon az új, ipari divíziónkhoz, ami az idén ősszel bejelentett, közel 6,7 millió eurós újabb szabadkai beruházásunk révén olyan szegmensek számára is kínálhat majd termékeket, amelyek szorosan nem kötődnek az építőiparhoz. Így például a csomagolóiparban, a nem építőipari felhasználásra szánt üvegszövetek piacán is látunk lehetőséget. A cél, hogy egy olyan új üzletág jöjjön létre a Masterplast Csoporton belül, ami egyrészt csökkenti a vállalatcsoport építőipari kitettségét, másrészt új piaci lehetőségeket teremt. Úgy vélem, hogy az eddigi fejlesztések, illetve az átgondolt stratégia jó alapot teremt ahhoz is, hogy a diverzifikáltabb működés minden környezetben stabil eredménytermelő képességet biztosítson a vállalat számára" - tette hozzá Tibor Dávid.A Masterplast Csoport eredményeit pozitívan befolyásolja a meghatározó piacain tapasztalható építőipari konjunktúra. "Magyarországon, Romániában, Lengyelországban és Szlovákiában is felfutást tapasztalunk az építőiparban és ez az előrejelzések szerint a következő években is kitart. Jó hír, hogy a balkáni piacokon a konszolidáció jelei mutatkoznak, illetve Szerbia európai uniós csatlakozásának előkészítésével ott is javuló feltételekre lehet számítani. Ugyanakkor egyre élesebb a verseny az építőipari termékeket kínáló gyártók között, illetve a munkaerőpiaci kihívások is éreztetik hatásukat" - vázolta a következő évek meghatározó tendenciáit Piry László, a társaság vezérigazgatója a cég befektetői sajtótájékoztatóján."A Masterplast célja, hogy tovább növelje a saját gyártású termékek részarányát az értékesítésen belül, és optimalizálja termékkínálatát. Az építőanyag disztribúcós tevékenységet folyamatosan fejlesztjük, modern technológiai eszközöket vezetünk be, illetve partnereink felé az üzleti szolgáltatói szerepünket erősítjük többek között a képzés, a műszaki támogatás, illetve az értékesítéstámogatás területén" - fűzte hozzá Piry László.A Masterplast Csoport befektetői sajtótájékoztatóján a cég tőkepiaci terveiről is beszámolt a vállalat elnöke. A társaság részvényeivel idén ősztől már a Prémium kategóriában lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén. "Az elmúlt időszakban nőtt az érdeklődés a részvényeink iránt, erősödött az árfolyam és bővült a részvényforgalom. A jövőben még nagyobb figyelmet fordítunk arra, hogy erősítsük a társaság tőkevonzó képességét, emellett terveink között szerepel a közkézhányad növelése is" - közölte Tibor Dávid.