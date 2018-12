Továbbra is vételre ajánlja az Alteo részvényeit az MKB

Az Alteo júniusban jelentette be, hogy a társaság elindítja munkavállalói részvényjuttatási programját, amelynek célja a munkavállalók kiemelkedő teljesítményének, lojalitásának elismerése Alteo-törzsrészvényekkel. Az Alteo igazgatósága úgy döntött, a programot 2019. március 14-ig meghosszabbítja. Az MKB elemzői kiemelik, hogy a következő évek folyamán az Alteo évente maximum10 000 darab részvényt használ majd fel erre a célra.Az MKB szakértői elemzésükben mindemellett azt is kiemelték, hogy az Alteo monori naperőműve november 23-án megkezdte működését, a közel 4 megawatt összteljesítményű naperőmű a megtermelt villamosenergiát a Kötelező Átvételi Rendszer (KÁT) mérlegkörében értékesíti 25 éven keresztül. Az MKB elemzői 65 százalékos EBITDA-marzsot feltételezve úgy kalkuláltak, hogy az erőmű a KÁT-rendszerben villamosenergia termelés EBITDA-ját évente megközelítőleg 100 millió forinttal növelheti meg.Az MKB elemzői szerint a társaság munkavállalói részvényjuttatási programjának nincs hatása a részvényárfolyamra, míg az MKB elemzői szerint az Alteo új naperőműveinek kivitelezése a megfelelő ütemben halad. Az MKB elemzői továbbra is vételre ajánlják az Alteo részvényeit, 970 forintos célár mellett. Az MKB célára 41,6 százalékkal magasabb az Alteo pénteki záróáránál.