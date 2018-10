Továbbra is vételre ajánlja Duna House részvényeit a Concorde

Pénteken közzétette előzetes, 2018. harmadik negyedéves számait a Duna House, amit a Concorde elemzői gyorskommentárban értékeltek . Az elemzőház szakértői kiemelik, hogy a korábbi időszak trendjei folytatódtak, és társaság minden szegmense növekedésről számolt be éves összehasonlításban.A közvetített hitelvolumen 55 százalékkal nőtt, a társaság hazai operációja esetében a közvetített hitelvolumen 41 százalékkal 15,9 milliárd forintra bővült, amit a Concorde elemzői az MNB által közzétett, és az elmúlt időszakban rekordszintek közelébe emelkedő, kihelyezett jelzáloghitelek arányával állítottak párhuzamba. A társaság szakértői mindemellett a lengyel közvetített hitelvolumen 85 százalékos bővülését is kiemelték.A saját tulajdonú irodaszám alakulásával kapcsolatban a Concorde elemzői kiemelik, hogy a számok bár vegyesek, azonban átlagosan a korábbi évvel összehasonlítva mégis kedvezőbben alakultak, míg a saját tulajdonú irodákra jutó jutalékbevétel 14 százalékkal bővült a jelentős magyar és cseh növekedésnek köszönhetően.A franchise szegmensben a jelentős magyar és cseh növekedés képes volt ellensúlyozni a lengyel piac visszaesését, míg a Duna House értékelése nyomatékosítja, hogy a magyar piacon a növekedést elsősorban az árak emelkedése vezérelte. A Concorde elemzői kiemelték, hogy a társaság hazai operációja esetében továbbra is pozitív folyamatokat látnak.A Concorde elemzői szerint a Duna House harmadik negyedéves, előzetes számai nagyjából az elemzőház várakozásainak megfelelően alakultak, ezért a Concorde nem változtatott az ajánlásán. A társaság elemzői továbbra is vételre ajánlják a Duna House részvényeit, 4750 forintos célár mellett, a Concorde célára 25 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvény csütörtöki záróárával összehasonlítva.