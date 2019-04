Tőzsdei vegyesfelvágott Amerikából 2019.04.26 19:08

Vegyesen alakulnak és csütörtöki záróértékükhöz képest kis elmozdulást mutatnak a vezető részvényindexek Amerikában: a Dow 0,05%-os, az S&P 0,10%-os növekedést mutat, a Nasdaq viszont -0,11% környékén mozog.

Vegyesen értékelhető makroadatok láttak napvilágot ma, ugyanis

az idei első negyedévben évesített negyedéves alapon 3,2%-kal bővült az Egyesült Államok GDP-je - derült ki a ma közzétett adatokból. Ez jelentős meglepetés, a Reuters elemzői konszenzusa alapján ugyanis 2%-os növekedésre lehetett számítani, ugyanakkor erősen romlott a fogyasztói hangulat áprilisban az USA-ban, a Michigan egyetem havi felmérése szerint a fogyasztói hangulatindex áprilisban 97,2 ponton állt a márciusi 98,4 és az egy évvel korábbi 98,8 ponttal szemben.



Ázsiában jellemzően borongós volt a hangulat az utóbbi napokban, az európai tőzsdék vegyesen teljesítettek.



!-->Eközben az olaj árfolyama 3,9%-os esésben van, ebben az alábbi cikkünkben olvasható okok mellett szerepe van annak is, hogy a National Rifle Association rendezvényén ma Donald Trump amerikai elnök kijelentette: felszólította az OPEC-et, hogy csökkentse az üzemanyagköltségeket. Állítása szerint a gázolaj ára már esik is, ugyanakkor a CNBC felhívta a figyelmet, hogy ez egyelőre nincs így.