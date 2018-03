Tőzsdére megy a Dropbox

A felhőalapú szolgáltatást nyújtó Dropbox tőzsdére lépése hosszú ideje a legnagyobb technológiai részvénykibocsátást jelenti, a befektetők pedig kiemelt figyelemmel kísérik az IPO-t, jeleket keresve arra nézve, hogy más, magas értékeltségű technológiai társaságok milyen piaci fogadtatásban részesülhetnek majd. A Dropbox mellett hamarosan tőzsdére lép a Zscaler nevű kiberbizontsági társaság, és a streaming zeneszolgáltató, a Spotify is.A péntekre tervezett IPO keretében a San Francisco-i székhelyű társaság részvényenként 16-18 dollár közötti kibocsátási ársávot határozott meg, amellyel a Dropbox akár 648 millió dollárnyi friss tőkét vonhat majd be. Az ársáv iránymutatásként szolgál, a végső árat a Dropbox a befektetői visszajelzések alapján határozza meg, a kibocsátás előestéjén.A társaságot -amely működését ingyenes felhőalapú tárhelyszolgáltatóként kezdte- 2014-ben 10 milliárd dollárra értékelték, és akkori finanszírozási körben a Dropbox több mint 600 millió dolláros tőkét vont be magánbefektetőktől. A vállalat jelenlegi árazása nagyjából 30 százalékkal alacsonyabb a Dropbox 2014-es értékeltségével összehasonlítva.A befektetési alapokat és hedge fundokat tömörítő új befektetői bázis néhány éve abban a reményben kezdett startupokba fektetni, hogy ezen befektetések hozamai túlszárnyalják majd a tőkepiacokon elérhető hozamokat, azonban a 2014-től a megnövekedett befektetői aktivitás sokszor elrugaszkodott értékeltséggel párosult. Ugyanakkor a Dropbox jelenlegi alacsonyabb értékeltsége azt sugallja, hogy a magasra értékelt, de továbbra is veszteséges társaságok -mint az Uber- az értékeltségük csökkenésével néznek szembe, ha a nyilvános részvénykibocsátás útjára lépnek.A társaság olyan jelentősen nagyobb cégekkel versenyzik, mint az Alphabet, az Amazon, vagy a Microsoft. A Dropbox régóta szerette volna fizetőssé tenni saját termékportfólióját, amelyet megnehezített a tény, hogy ezen szolgáltatásokat a társaság nagyobb vetélytársai ingyen kínálják, ezért a Dropbox új termékeivel az üzleti felhasználókat célozta meg. Egyelőre úgy tűnik, hogy a Dropbox erőfeszítései meghozták gyümölcsüket, a társaság árbevétele 31 százalékkal 1,1 milliárd dollárra emelkedett 2017-ben, míg a realizált veszteség nagyjából a felére, 112 millió dollárra csökkent.