Tőzsdére megy a Foxconn leánycége

Az egyebek között mobiltelefonokhoz alkatrészeket gyártó cég 4,3 milliárd dollár értékben tervez részvényeket kibocsátani, ami három éve a legnagyobb első nyilvános részvénykibocsátás (IPO) a szárazföldi Kínában.A sencseni központú Foxconn Industrial Internet február elején adta be kérelmét a kínai hatósághoz és rekordidő alatt, alig egy hónappal később meg is kapta az engedélyt. Az elbírálás rövidsége már csak azért is figyelemre méltó, mert közel ötszáz cég áll sorba, hogy megkapja a részvénykibocsátásához szükséges engedélyt. Megfigyelők szerint Peking a gyorsított engedélyezéssel azt szeretné jelezni, hogy különösen a csúcstechnológiát képviselő cégeket várja a hazai tőzsdékre.A Foxconn Industrial Internet tavalyi adózott eredménye mintegy 2,5 milliárd dollárnak megfelelő jüan volt, 43,8 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.