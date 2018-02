Tőzsdére megy az Aston Martin

2010 óta előszor lett nyereséges az Aston Martin

A brit autógyártót tőzsdére vinnék

Az Aston Martinnál mindent megtettek, hogy szépen kicsinosítsák a céget, nem is véletlenül, a vállalat vezetése arra készül, hogy tőzsdére viszi az autógyártót . Az Aston Martin az elmúlt években veszteségesen működött, 2017-ben azonban sok szempontból rekordévet zárt, a 2016-os 3229 után 58 százalékkal több, 5117 autót adtak el, az árbevétel új csúcsra emelkedett, 48 százalékkal 876 millió fontra ugrott, az adózott eredmény 2010 óta első alkalommal pozitív szaldót mutat, 87 millió fontot ért el 2017-ben.A remek eredmények után a cég vezetése két dologban gondolkodik, egyrészt szeretnék tőzsdére vinni a céget, ezzel is forrásokat bevonni a következő évek fejlesztéseihez, másrészt a vállalat vezérigazgatója, Andy Palmer arról is beszélt, hogy egy olyan, kis darabszámú autót értékesítő cégnek, mint az Aston Martin csak úgy van jövője, ha egy nagyvállalat nyújt neki biztos hátteret, vagyis elképzelhető, hogy az Aston Martin valamilyen formában együttműködik majd egy nagyobb konszernnel, mint ahogy például a Bentley a Volkswagennel vagy a Rolls-Royce a BMW-vel, igaz, ezek a cégek nem partneti viszonyban vannak a VW-vel és a BMW-vel, hanem a cégcsoportok részei lettek.Egyébként a közelmúltban már volt arra példa, hogy egy luxusautógyártó tőzsdére menjen, 2015-ben volt a Ferrari IPO-ja, a cég árfolyama azóta közel megduplázódott.