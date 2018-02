Tőzsdére viszik a legnagyobb észak-európai szeszipari céget

Tőzsdére viszik a finn állami tulajdonban lévő szeszipari vállalatot, az Altiát. Az Altia alkohol tartalmú italokat gyárt, saját és más gyártók termékeit értékesíti a világ közel 30 országában, gyártókapacitással Franciaországban is rendelkezik. Volumen alapján a vállalat piacvezető az észak-európai alkohol- és borpiacon. A cég saját márkái közé tartozik a Koskenkorva, a Chill Out, a Blossa, a Larsen, az O.P. Anderson, a Renault, a Xanté és a Valhalla, de nem csak saját termékeket, más gyártók italait is forgalmazza, köztük a következőket: Bollinger, Finlandia Vodka, Jack Daniel's, Codorníu, Pasqua, Nederburg, Tarapacá, Lindeman's, Penfolds. A társaság tavaly 359 millió euró árbevételt, 40,3 millió euró EBITDA-t ért el. Az Altia tavaly év végén 703 alkalmazottat foglalkoztatott.A vállalat legfontosabb vevői az észak-európai országok alkoholmonopóliumai, Finnországban az Alko, Svédországban a Systembolaget, Norvégiában pedig a Vinmonopolet, de alkohol nagykereskedőket, éttermeket, hajózási cégeket és légitársaságokat is kiszolgál az Altia.A vállalat részvényeit idén márciusban a helsinki értéktőzsdén bocsátanák ki, a részvények 34 százalékát az IPO után is a finn állam tulajdonolná. A tranzakció részét képzi a jobb-közép kormánykoalíció privatizációs tervének. A finn államnak 14 tőzsdén jegyzett vállalatban van részesedése, és további 55 cégben tulajdonos.Az Altia tanácsadója és a kibocsátást vezető bank a Nordea Bank finn egysége lesz, de részt vesz benne a Carnegie Investment Bank és az OP Corporate Bank is. A jegyzés legfontosabb részleteit (részvénydarabszám, jegyzési ár) egyelőre nem tették közzé.