Trump befűtött Amerikának is - Esnek a vezető tőzsdék

Donald Trump a hétvégén a Twitteren arról írt, hogy a 200 milliárd dollárnyi kínai termékre kivetett 10 százalékos vám pénteken 25 százalékra emelkedne, miután az elnök szerint lassan haladnak a két ország közötti kereskedelmi egyeztetések. Az elnök harcias Twitter-üzenete után hatalmasat estek a kínai tőzsdék és az európai részvénypiacok is vaskos mínuszban fejezték be a kereskedést.A tengerentúlon is rossz a hangulat, mindhárom irányadó amerikai részvényindex lejjebb került a hétfői piacnyitás után, a Nasdaq 1,4 százalékos esése mellett az S&P 500 értéke 1 százalékkal került lejjebb, míg a Dow Jones 270 pontos esés után több mint 1 százalékot veszített az értékéből.Rosszul teljesítenek a technológiai szektor papírjai, az Intel 1,2 százalékos esése mellett az Nvidia 2,6 százalékkal került lejjebb. Az autógyártók részvényei is gyengélkednek, a General Motors 2 százalékos esése mellett a Ford részvényei 0,3 százalékot estek a kiéleződő kereskedelmi feszültség hatására.