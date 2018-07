Trump és Putyin küzdelme fogja meghatározni a gázszámládat?

Kulcsszerepet szánna az Egyesült Államok és az Európai Unió a földgáznak kapcsolataik új szakaszában. Ez derül ki abból, hogy a korábbinál több amerikai cseppfolyósított gáz (LNG) európai vásárlására és az ezt lehetővé tevő újabb terminálok építésére tett ígéretet Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a minap, Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével folytatott kétórás tárgyalásán. Trump állítása szerint kölcsönösen előnyös kereskedelemre törekszik az Európai Unióval, de korábban hasonló kijelentések hangzottak el Oroszország részéről is.Juncker ígéretével tulajdonképpen nem mondott újat, ugyanis az EU több országa épített, épít vagy tervez létrehozni LNG-terminálokat partjaikon - gyakran az EU konkrét pénzügyi támogatásával. Számos nyugat- és dél-európai ország után Kelet-Európában így tett az orosz függéstől kiváltképp ódzkodó Lengyelország és Litvánia, míg Horvátország jelen állás szerint 2020-ra készülne el a beruházással. Teszik ezt annak ellenére, hogy az orosz vezetékes gáz ma még árelőnnyel rendelkezik a tengerentúlról hajón érkező cseppfolyósított energiahordozóval szemben. Az okot az energiabiztonság fokozása, az energiaellátás diverzifikálási szándéka jelenti, ami a gyakorlatban nagyon sokszor az orosz függőség csökkentését takarja.A gáz iránti kereslet az EU-ban és világszerte is tovább bővül, az Egyesült Államok pedig hazai olaj- és gázkitermelése növeléséből egyre inkább exportőrként is profitálni kíván. Közben az európai belföldi gáztermelés csökken, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint 2040-ig nagyjából a jelenlegi felére eshet. Európa gázfogyasztásának 71 százalékát fedezte importból, az a szám 2040-ig 84 százalékra emelkedhet az IEA szerint, bár ezt mérsékelheti a megújuló energiaforrások terjedésének esetleges gyorsulása, valamint az energiahatékonyság javulása.

Több ország, így az Egyesült Királyság nem hagyományos kitermeléssel igyekszik növelni ellátását, de az ez alatt többnyire értett hidraulikus repesztés erős ellenkezéssel találkozik környezeti hatásai, hatalmas vízigénye és az ennek tulajdonított földrengések miatt. Hollandia a hatalmas Groningeni mezőn már jelentősen visszafogta kitermelését a földrengések miatt, a holland forrás gyengülését pedig Németországban szinte közvetlenül az orosz gáz részesedésének növekedése követte. Németország, az EU vezető gazdasági és politikai hatalma pedig az Északi Áramlat 1 után már építi az Északi Áramlat 2-t is, amellyel 2019-2020-tól megduplázza az orosz gáz közvetlen importját. A vezeték körül heves politikai vita folyik, legutóbb már Donald Trump is szóvá tette Németország orosz energiától való függőségét, de Berlin a jelek szerint eltökélt a beruházás mellett. Az olyan egyéb vezetékes európai gázellátási útvonalak kapacitása, mint az észak-afrikai pedig valószínűleg elérte maximumát.Az emelkedő fogyasztásra tekintettel tehát az LNG kézenfekvő megoldásnak tűnik. A már meglévő LNG-terminálok kihasználtsága azonban egyelőre meglehetősen alacsony, az 50 százalékot sem éri el. Az orosz gáz ugyanis nagyjából fele olyan olcsó, mint a tengerentúli forrás (noha azt már most sem terhelik vámtarifák). Ez pedig az európai árak kialakításában fő szerepet játszó pénzügyi piacok számára döntő szempont. Azon dél- és nyugat-európai országokban azonban viszont, ahol viszonylag jól kiépített infrastruktúra fogadja a közel-keleti és (észak)-afrikai LNG-t, míg az orosz gáz kevésbé elérhető, az árak gyakorlatilag egységesek.

Ennek megfelelően az európai LNG-import zömét bonyolító nyugati és déli országok behozatalában ezek a közelebbi források dominálnak.

Miközben Németország eddig nem látott nagy fantáziát az LNG-ben, az Egyesült Államokban kitermelt LNG-t egyelőre inkább Ázsiában és Latin-Amerikában értékesítik, Európába többnyire csak a téli hidegebb időszakokban jut el nagyobb mennyiségben. Az amerikai termelés további bővülése esetén az ár csökkenhet, ami az európai értékesítés előtti utat is szabadabbá teheti. Az amerikai LNG árazását az is más megvilágításba helyezheti, hogy Trump az amerikai gázimport növelését is az európai autókra kilátásba helyezett brutális vámtervek visszavonásának feltételéül szabhatta a Junckerrel folytatott tárgyalásán.A téma érinti a magyar gázellátás jövőjét is, hiszen Magyarország gázfogyasztásának csak kis részét fedezi hazai termelésből, zömét jelenleg orosz forrásból biztosítja. A kormány a horvát LNG-terminál mellett más forrásokkal, például a BRUA gázvezetékkel is diverizifikálni tervezi az ország gázellátását, de az egyes beruházások ügye a környező országokban erős politikai töltetett kapott, így jövőbeni megvalósításukat egyelőre még kérdőjelek övezik.Az Egyesült Államok gázkitermelése csak az utóbbi években, a palagáz technológia fejlődésével futott fel, azóta viszont olyan tempóban bővült, hogy azzal az exportot lehetővé tevő terminálok építése sem tudott lépést tartani. Az Államok e téren jelentős fejlesztéseket tervez, emellett a közelmúltban számos európai vállalat jelentett be az amerikai LNG vásárlására vonatkozó terveket, így a BP vagy a Royal Dutch Shell. Igaz, a szükséges infrastruktúra kiépítése évekbe telik, miközben a szintén növekvő kínai kereslet mellett azzal is számolni kell, hogy Oroszország 2017 vége óta már LNG-t is szállít a távolabbi európai országokba. De maga az Északi Áramlat 2 is veszélyezteti a terveket; az Euractiv idézi Richard Morningstar veterán washintoni diplomatát, aki szerint az új vezeték "megölné" az Egyesült Államok európai LNG-exportot célzó stratégiáját.