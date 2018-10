Trump megtalálta a tőzsdei zuhanás felelősét. Természetesen nem ő az

Masszív esés volt tegnap az amerikai tőzsdéken, fél éve nem láttunk akkora zuhanást, mint tegnap, ha pedig pontban nézzük, akkor minden idők harmadik legnagyobb esése volt tegnap az egyik vezető amerikai részvényindexben, a Dow Jones-ban.Természetesen az amerikai elnöknek a tőzsdei esésről is van véleménye, amit el is mondott. Arra a kérdésre, hogy mi okozhatta a sok részvényben pánikszerű eladásokat, Donald Trump természetesen nem azzal válaszolt, hogy az a kereskedelmi háború aggasztja a befektetőket, amit ő gerjeszt főként Kínával és az Európai Unióval szemben, hanem az amerikai jegybank kamatemelései okozták a tegnapi zuhanást. Az amerikai elnök szerint a Fed megőrült, és egyértelműen az egyre magasabb kamatok okozzák a mostani korrekciót.Trump kirohanása az amerikai jegybankkal szemben egyébként nem új, már június óta hevesen kritizálja az elnök a jegybankárokat, szeptemberben pedig elmondta, hogy nem boldog amiatt, hogy a Fed idén már harmadszor is kamatot emelt.A Foxnak adott interjúban az amerikai elnök még elmondta, hogy a mostani esés csak egy korrekció, ami alapvetően jó, hiszen régóta vártunk már esésre, ennek ellenére Trump nem ért egyet azzal, amit a Fed csinál.